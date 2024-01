Immobiliare: Gabetti, investimenti capital markets Italia giu' a 6 mld in 2023 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 gen - Anche il living a sviluppo ha mostrato particolare dinamismo, con gli importanti cantieri di rigenerazione urbana in corso a Milano, Roma e Bologna che confermano una propensione all'investimento che non si e' fermata, nonostante la mancata discesa dei costi di costruzione. "Per avere una fotografia piu' esaustiva, ai 6 miliardi di volume investiti, andrebbe aggiunto anche il volume di investimento mirato a riposizionare l'asset (capex)", ha aggiunto Santucci.

Guardando le diverse asset class, la logistica ha totalizzato negli ultimi 12 mesi 1,5 miliardi di euro investiti, il 25% del totale, classificandosi quindi come l'asset class preferita dagli investitori. Per questo settore la concentrazione delle operazioni si rileva per poco piu' dell'80% nel nord Italia. Segue il settore degli uffici che totalizza nell'anno 1,2 miliardi di euro (il 20% del totale), con operazioni che si sono concentrate soprattutto nei principali mercati di Milano e Roma. Di una posizione poco inferiore agli uffici, si colloca il settore hospitality con 1,15 miliardi di euro investiti, il 19% del totale. Un volume che e' frutto di un'operazione di oltre 200 milioni di euro rilevata nel centro di Roma nell'ultimo trimestre dell'anno, oltre che da operazioni registrate a Milano e nelle regioni del Veneto e della Toscana. In termini di volumi di investimento segue il comparto living (830 milioni) con il 14% del volume che ha riguardato prevalentemente nuovi sviluppi residenziali, con Milano al centro dell'interesse degli investitori. Il settore retail con 630 milioni di euro ha pesato l'11% del totale investito, mentre settore healthcare (440 milioni, il 7% del totale investito) ha beneficiato di operazioni riguardanti ospedali, cliniche e residenze sanitarie assistenziali. Il comparto mixed-use (140 milioni) ha pesato sul totale investito il 2%, infine l'alternative che include terreni, data center e centraline ha pesato il 2% sul totale con 126 milioni.

