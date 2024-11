Immobiliare: Gabetti, a Milano in I sem transazioni -10%, prezzi +1,5%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 nov - Nel primo semestre 2024 il mercato residenziale milanese ha registrato una contrazione. E' quanto emerge dalle analisi dell'Ufficio Studi Gabetti, esaminando i dati dell'Agenzia delle Entrate e rilevando che nei primi sei mesi a Milano si sono registrate 11.229 transazioni residenziali, -10%, rispetto allo stesso periodo del 2023. Il calo e' dovuto all'andamento dei tassi di interesse sui mutui per acquisto abitazione e al combinato disposto tra aumento dei tassi di interesse e aumento dei valori immobiliari che ha, di fatto, escluso una buona fetta di potenziali acquirenti. D'altra parte, anche la situazione giudiziaria legata ai nuovi sviluppi, la cui risoluzione normativa e' attualmente in fase di discussione parlamentare, ha contribuito a ridurre l'offerta di nuove abitazioni a Milano e quindi di nuovi acquirenti. In base alle rilevazioni presso le agenzie Gabetti, la variazione dei prezzi e' stata del +1,5%, rispetto allo stesso periodo del 2023. Le tempistiche medie di vendita si confermano intorno ai 2 mesi, cosi' come gli sconti in sede di chiusura delle trattative che sono stati nell'ordine del 7%, con forte variabilita' a seconda del rapporto qualita'/prezzo delle specifiche soluzioni immobiliari. 'In Italia, Milano continua ad avere il mercato immobiliare piu' florido. Le compravendite di abitazioni sono cresciute anno dopo anno dal 2013 al 2022, a eccezione della pausa Covid del 2020, passando dalle 15.000 compravendite del 2013 alle 28.600 circa del 2022, un balzo di quasi il 90%. Anche i prezzi medi hanno visto una crescita del 40%", ha detto Diego Vitello, senior research analyst dell'Ufficio Studi Gabetti.

