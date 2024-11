Immobiliare: Gabetti, a Milano in I sem transazioni -10%, prezzi +1,5% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 nov - Per quanto riguarda le tipologie di immobili venduti, delle 11.229 transazioni registrate nel Comune di Milano, il taglio maggiormente transato, pari al 43,1% del totale, e' quello compreso tra i 50 mq e gli 85 mq. Seguono i tagli compresi fino ai 50 mq, con una quota di mercato pari al 22,3% del totale. Il taglio meno transato e' quello sopra i 145 mq, con una quota pari al 6,7%. Nel resto della provincia, il taglio piu' richiesto e' quello compreso tra i 50 mq e gli 85 mq (41,3%), seguito da quello compreso tra gli 85 e i 115 mq (28,3%). Rispetto a Milano, in Provincia si registra una minore numero di transazioni fino 50 mq, che rappresentano la classe dimensionale meno transato (9,4%). Milano rimane comunque una citta' caratterizzata da un forte dinamismo, a seguito di interventi e progetti di rigenerazione urbana che favoriscono un ambiente propizio allo sviluppo e alla valorizzazione degli immobili. Tra questi e' sicuramente la linea metropolitana M4 ad aver generato un forte impatto a livello immobiliare, con una crescita dei prezzi delle abitazioni lungo tutto l'asse su cui si sviluppa. In particolare, l'aumento maggiore si riscontra nelle zone periferiche che fino a qualche tempo fa erano meno accessibili ma che, con l'arrivo della metropolitana, sono adesso meglio collegate al centro cittadino. "Non vi e' dubbio che Milano sia costosa in termini di prezzi delle case, ma la ragione risiede sia in una esplosione della domanda, sia nella mancanza di offerta. Il mercato dell'usato non riesce a rispondere alla sempre piu' crescente domanda che proviene da studenti, lavoratori, turisti, famiglie, investitori. Ancora meno riescono a farlo le nuove costruzioni - nel 2023 sono state pari a meno del 10% del totale immobili sul mercato - e, viste le attuali vicende giudiziarie, potrebbero essere ancora meno nel prossimo biennio", ha aggiunto Vitello.

