Immobiliare: Gabetti, 70% high spender ha comprato case lusso in Italia nel 2023

Oltre a Milano e Roma cresce appeal Torino, Genova e Napoli (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 gen - Il mercato degli immobili di pregio gode di buona salute, nonostante le turbolenze del contesto macroeconomiche, con una prevalenza di domanda in acquisto (mediamente il 70%) a fronte del 30% di richieste di soluzioni in affitto. Inoltre, sale al 70% la percentuale degli "high spender" che acquista residenziale di lusso in Italia. E' quanto emerge dal report dell'Ufficio Studi Gabetti su dati Santandrea Luxury Houses&Top Properties, secondo cui l'acquisto e' soprattutto legato all'utilizzo esclusivo, come prima o seconda casa. Stanno crescendo anche le acquisizioni per investimento con un utilizzo alternato dell'immobile: a uso esclusivo della proprieta' in certi periodi dell'anno e affittato nei restanti periodi. "Per l'acquisto di questa tipologia di immobili non viene fatto particolare ricorso alla leva finanziaria, come avviene invece per gli immobili residenziali civili. Nel segmento luxury, il potenziale acquirente compera principalmente per il desiderio di poter fruire di una residenza esclusiva, di un pezzo unico nel suo genere", ha detto Leone Rignon, consigliere delegato Santandrea Luxury Houses&Top properties. Nel 2023 le quotazioni immobiliari hanno tenuto il ritmo di crescita del 2022, con poche citta' che registrano valori stabili e nelle principali citta' analizzate si nota un giusto equilibrio tra domanda e offerta di immobili. "Le aspettative sono certamente positive, innanzitutto rispetto alle localita' turistiche piu' rinomate, dove tendenzialmente si ricerca la seconda casa, ad esempio e' in aumento la domanda per Santa Margherita Ligure. Rileviamo inoltre un rinnovato interesse per le grandi citta' italiane, Milano, grazie alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, e Roma in primis, ma anche per citta' secondarie come Torino, Napoli, Genova, che stanno ricuperando appeal dopo gli anni della pandemia", ha detto Rignon.

