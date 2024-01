Immobiliare: Gabetti, 70% high spender ha comprato case lusso in Italia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 gen - Secondo il rapporto, nonostante avvenimenti fortemente avversi come la pandemia, il conflitto russo-ucraino e l'aumento dei tassi di interesse, il residenziale di lusso ha continuato a crescere, alimentato dall'elevata presenza di individui alto spendenti che allocano parte del proprio patrimonio (circa il 15%) in questa categoria di immobili.

Nel 2022, secondo i dati statistici notarili, le compravendite di immobili residenziali di lusso sono in aumento del 9% rispetto all'anno precedente. Si tratta di un mercato che e' caratterizzato dal desiderio di godere della proprieta' di un immobile esclusivo e dalla necessita' di massimizzare il rendimento dell'investimento. I profili degli acquirenti che si affacciano al mondo del luxury, sono per lo piu' appartenenti alla Generazione X (1965-1979) e ai Younger Boomers (1955 - 1964). Secondo il recente studio Home Buyers and Sellers Generational Trends Report, gli individui con il patrimonio netto piu' elevato si concentrano nella fascia di eta' compresa tra i 50 e i 70 anni, prendendo il posto dei Millennials. La finalita' di acquisto prevalente di una residenza di pregio risulta quella della prima casa per nuove esigenze abitative, coprendo mediamente il 40% delle richieste, rispetto a quella di sostituzione in ottica migliorativa della propria abitazione (35%). La componente di investimento e' aumentata fino ad arrivare al 60%. In questo contesto, si riscontrano tuttavia alcune differenze tra le varie citta', in base alle relative caratteristiche sociodemografiche. Per quanto riguarda le dotazioni, nel 2023, il piano alto e la terrazza si confermano i due principali elementi che contraddistinguono le richieste di residenze di pregio. Tra gli altri elementi penalizzanti, oltre all'assenza di balconi, troviamo la vicinanza a fonti di rumore e il contesto circostante che presenta elementi di degrado. Sicuramente tra le note negative, la collocazione a un piano rialzato e/o un primo piano.

Ars

