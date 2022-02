Immobiliare: Esrb, vulnerabilita' in Bulgaria, Croazia, Ungheria, Slovacchia e Liechtestein -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 11 feb - Tra i suoi compiti, l'Esrb ha il mandato di emettere tali avvertimenti quando vengono identificati rischi sistemici significativi e di formulare raccomandazioni per azioni correttive. La valutazione della situazione del settore immobiliare ha riguardato tutti gli Stati membri della Ue, Islanda, Liechtenstein e Norvegia ed ha riguardato le principali tendenze di vari indicatori immobiliari, nonche' le azioni di politica macroprudenziale che i Paesi hanno intrapreso per mitigare i rischi per la stabilita' finanziaria identificati. L'esito di questa analisi, indica una nota dell'Esrb, 'mostra che i rischi per la stabilita' finanziaria legati agli immobili residenziali hanno continuato ad aumentare in diversi Paesi nel contesto dei rischi macroeconomici legati alla pandemia di coronavirus e sono continuate forti dinamiche nei mercati immobiliari, nel credito immobiliare e nell'indebitamento delle famiglie' .

Al di la' delle considerazioni di politica macroprudenziale, in un certo numero di Paesi, alcune vulnerabilita' 'verrebbero mitigate in modo piu' efficiente con l'aiuto delle riforme delle politiche abitative e fiscali. In considerazione dell'incertezza economica durante la pandemia, qualsiasi azione dovrebbe essere valutata attentamente per garantire che contribuisca a mitigare le vulnerabilita' degli immobili residenziali, mirando al contempo a evitare effetti prociclici sulla 'performance' complessiva dell'economia reale e del sistema finanziario' Le vulnerabilita' nel settore degli immobili residenziali sono rimaste elevate nei Paesi che hanno ricevuto le raccomandazioni dell'Esrb nel 2019. In alcuni di questi sono persistite nonostante le recenti misure introdotte per affrontarle. Si tratta di Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Olanda e Svezia. Nella maggior parte dei casi, i prezzi delle case hanno continuato a crescere o sono cresciuti ancora piu' rapidamente di prima, determinando una sopravvalutazione invariata o aumentata dei prezzi delle case, indica l'Esrb.

Anche il rischio relativo all'indebitamento delle famiglie e' rimasto invariato o e' aumentato in diversi Paesi anche a causa della forte crescita del credito ipotecario. Nella maggior parte dei casi, gli standard di erogazione dei nuovi mutui non sono significativamente migliorati o hanno mostrato segni di deterioramento.

Per i restanti Paesi dello Spazio economico europeo non e' stato identificato un accumulo di vulnerabilita' materiali nel settore immobiliare residenziale, oppure tali vulnerabilita' sono state individuate, ma l'attuale posizione politica e' ritenuta sufficiente per affrontarle.

