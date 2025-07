Immobiliare: Dils con Deka e Aew nella transazione di hub logistico a Vercelli

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 lug - In qualita' di advisor, Dils (gruppo internazionale che opera nel real estate, presente in Italia, Olanda, Portogallo e Spagna), ha assistito Deka Immobilien (societa' tedesca di gestione patrimoniale immobiliare con sede a Francoforte sul Meno, in Germania, interamente controllata di DekaBank Deutsche Girozentrale) e Aew (asset manager immobiliare globale) nella compravendita di un asset logistico core situato a Vercelli. Il venditore e' Aew mentre l'acquirente e' stato Wiis Italy Sicaf S.p.a., societa' a gestione esterna affidata a Iq Eq Fund Management Limited (investitore istituzionale), con Deka Immobilien come advisor.

L'operazione, strutturata come una share deal, si configura come un investimento core, con un profilo di rendimento stabile e di lungo termine. L'immobile, realizzato in due fasi tra il 2017 e il 2022, si sviluppa su una superficie lorda locabile (Gla) di quasi 150.000 mq su un terreno di oltre 300.000 mq. Il complesso e' interamente locato ad Amazon Italia Transport S.r.l. con un contratto di lungo termine della durata di 20 anni. Situato in posizione strategica tra Torino e Milano, l'hub logistico di Vercelli sorge all'intersezione tra le autostrade A4 (Torino-Venezia) e A26 (Voltri-Gravellona Toce), confermandosi come nodo cruciale per la distribuzione nel Nord Italia. La location e' particolarmente attrattiva per operatori logistici, 3Pl e grandi retailer nazionali e internazionali, grazie anche alla vicinanza con i principali centri di consumo e snodi infrastrutturali. "L'operazione riflette l'interesse crescente degli investitori istituzionali verso asset logistici prime con conduttori di standing internazionale e contratti long-term fully indexed. In un mercato che sta progressivamente tornando a premiare la qualita' del prodotto e la solidita' del tenant, transazioni come questa rappresentano benchmark di riferimento per il comparto logistico italiano ed europeo".

Ann

(RADIOCOR) 13-07-25 17:25:24 (0404)IMM 5 NNNN