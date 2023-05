Immobiliare: De Blasio, trasformazione citta' rapida, localizzare processo decisionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 26 mag - A livello globale "c'e' una crescente attenzione ai cambiamenti climatici, anche nell'ottica di ripensamento e rigenerazione delle citta'. Una soluzione potrebbe essere localizzare non centralizzare il potere decisionale su questioni che riguardano da vicino le comunita' e il territorio, questo vale per gli Stati Uniti ma anche per Paesi come l'Italia".

Lo ha detto Bill De Blasio, ex sindaco di New York e visiting fellow della New York University, intervistato durante la XVIII edizione del Festival dell'Economia di Trento, intitolata 'Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo', organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing.

"Quello che abbiamo cercato di fare a New York non e' stato perfetto, abbiamo lavorato tanto e ci sono stati problemi, ma credo che la cosa fondamentale sia non accettare uno status quo che non funziona", ha detto, sottolineando che "quando si parla di cambiamento e trasformazione, anche per quanto riguarda la rigenerazione urbana, si dice spesso che non ci sono abbastanza soldi a disposizione, ma io dico sempre che i soldi ci sono, ce ne sono tantissimi nel mondo, solo che sono nelle mani sbagliate". Secondo l'ex sindaco della Grande Mela, uno dei problemi principali e' pensare e quindi mettere in atto azioni che rispondano alle esigenze emergenti, anche sul fronte abitativo. "Il futuro non e' ancora stato pianificato con attenzione e questo va a discapito delle giovani generazioni. Non ci stiamo preparando, negli Stati Uniti e altrove, per il cambiamento a cui andiamo incontro.

Il punto e' capire perche' la democrazia non sta funzionando come dovrebbe per creare il futuro che abbiamo in mente, a partire dalla necessita' di un'abitazione e dalla necessita' di abitazioni a prezzi accessibili", ha detto De Blasio, citando anche il tema dell'inclusione, che "va di pari passo con quello dell'immigrazione, che e' un tema caldo negli Stati Uniti e anche in Europa e in Italia".

Ars

(RADIOCOR) 26-05-23 10:32:02 (0220)IMM 5 NNNN