Immobiliare: dati notarili, mercato in crescita del 34% nel 2021

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 giu - In netta ripresa le compravendite di immobili nel 2021 con un aumento del 34,64% rispetto al 2020. In crescita inoltre del 6,58% le compravendite generalizzate di beni immobili nel II semestre 2021, anche se nel dettaglio questo boom non si e' registrato per quelli a uso residenziale che invece hanno segnato un calo del 6,68% nel 2 semestre 2021 (303.211 contro i 324.926). Secondo i risultati dell'ultimo Rapporto dati dtatistici notarili (Dsn) 2021 relativo alle compravendite di immobili, mutui e donazioni, restano al Nord i maggiori volumi di scambio: la regione nella quale ci sono state piu' transazioni rimane la Lombardia con il 19,06% del totale nazionale, in aumento rispetto al 2020 e 2019 (erano 219.168 nel 2019, nel 2020 sono scese a 200.018 e nel 2021 sono state 271.034). Seguono il Veneto con il 9,35% e il Piemonte con il 9,23%. La fascia d'eta' in cui viene effettuato il maggior acquisto di fabbricati si conferma quella tra 18-35 anni, con una percentuale nell'intero 2021 pari al 27,09% delle contrattazioni (dato in linea con il 2020 in cui e' stato pari al 27,55%). A fronte di un numero complessivo di mutui pari a piu' di 396.000 nel 2019, e poco piu' di 363.000 nel 2020, il 2021 ne fa registrare oltre 448.000, con un incremento di oltre il 23% rispetto all'anno precedente e di circa il 13% rispetto al 2019.

com-ler

