Immobiliare: compravendite al mare +26,3% in 2019-23, Sardegna super gettonata (+64,5%)

Analisi Abitare Co.: volano prezzi (+26,7%), Portofino top (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 ago - Secondo l'analisi di Abitare Co. (societa' di intermediazione e servizi immobiliari) che ha analizzato ben 105 tra le localita' costiere italiane piu' rinomate, sul mercato immobiliare residenziale nelle principali localita' di mare italiane, dal 2019 al 2023, si e' registrato un aumento del +26,3% in media, un dato positivo e in controtendenza a quello registrato nelle otto citta' metropolitane (-9,2%), con la Sardegna al primo posto per crescita (+64,5%). Volano inoltre i prezzi (+26,7%), con i valori medi piu' alti registrati a Portofino (19.450 euro/mq) e a Porto Cervo (19.375 euro/mq). Sul fronte territoriale relativo alle compravendite, dal 2019 al 2023 dopo la Sardegna la regione con la crescita maggiore e' la Basilicata (+59,2%), poi seguite dalla Sicilia (+34,7%) e dalla Puglia (+30,3%). I primi dieci comuni costieri in media nel 2023 hanno piu' che raddoppiato le compravendite rispetto al 2019: al primo posto troviamo Castiadas (+264,5%), l'isola di Pantelleria (+142,5%) e Portofino (+130%). Al contrario, i dieci comuni meno dinamici hanno mediamente segnato un calo del 20,7% degli scambi rispetto all'epoca pre-covid, con le 'peggiori' Positano (-32,0%), Spotorno (-28,8%) e Sorrento (-28,6%).

