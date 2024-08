Immobiliare: compravendite al mare +26,3% in 2019-23, Sardegna super gettonata (+64,5%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 ago - Le localita' che hanno registrato la variazione piu' alta di vendite nel periodo 2019 - 2023, tra i primi dieci comuni costieri, dopo Castiadas in Sardegna, l'isola di Pantelleria in Sicilia, e la ligure Portofino, ci sono la pugliese Rodi Garganico (+112,8%) e la lucana Maratea (+108,0%). Ma nella Top 10, la Sardegna piazza altre quattro localita' (cinque in tutto): oltre a Castiadas, troviamo Stintino (+87,1%), Santa Teresa Gallura (+74,5%), Porto Cervo (+78,6%) e Arzachena (+61,3%).

Al contrario, le sorprese non mancano, con i dieci comuni meno dinamici che hanno mediamente segnato un calo del 20,7% degli scambi rispetto all'epoca pre-covid.

Il dato peggiore riguarda due perle della Costiera Amalfitana, Positano (-32,0%) e Sorrento (-28,6%), oltre a Spotorno in provincia di Savona (-28,8%). Ma le vendite sono calate anche in altri territori rinomati come le liguri Monterosso (-17,7%), Bonassola (-26,4%) e Portovenere (-24,6%) e la pugliese Otranto (-7,3%). I prezzi top per l'acquisto di un'abitazione nuova o ristrutturata riguardano come sempre localita' che attirano la domanda estera, oltre che a quella nazionale. Tra le mete esclusive, con prezzi medi superiori a 9.000 euro/mq, ci sono anche Porto Rotondo con 12.050 euro/mq (punte di 18.500 euro/mq), Capri con 10.150 euro/mq (punte di 14.700 euro/mq), Santa Margherita Ligure con 9.875 euro/mq (punte di 15.000 euro/mq) e Forte dei Marmi con 9.800 euro/mq (punte di 15.200 euro/mq).

Ma in Italia ci sono anche localita' piu' 'accessibili'.

Sotto i 4.000 euro/mq, ad esempio, si puo' acquistare un'abitazione a Lignano Sabbiadoro (3.900 euro/mq), Chiavari (3.825 euro/mq), Villasimius (3.750 euro/mq), per arrivare alle piu' economiche Gallipoli (2.200 euro/mq), Otranto (2.310 euro/mq) e San Vito Lo Capo (2.200 euro/mq).

Nel I semestre 2024, rispetto al I semestre 2019, secondo l'analisi di Abitare Co., inoltre i prezzi medi sono aumentati, con punte ad Alassio (+45,8%), Viareggio (+44,5%) e Castiadas (+44,5%). Piu' costosa Portofino con punte fino 25.500 euro/mq, e Porto Cervo con valori massimi fino a 27.000 euro/mq). A livello regionale dopo la Sardegna che ha nettamente staccato le altre regioni, e Basilicata, Sicilia e la Puglia, a sorpresa, ci sono delle regioni, che del turismo e della bellezza delle loro coste fondano buona parte della loro produzione economica, che hanno performato meno, come l'Emilia-Romagna (+20,7%), la Liguria (+17,6%), la Toscana (+15,5%) o il Veneto (+14,8.

