Immobiliare: cercasi vista mare, ma solo 4% case in vendita la offre (studio) -2

Opportunita' anche in Sardegna (16%) e Calabria (10%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 ago - Anche la Sardegna (16%), la Calabria (10%) e la Sicilia (8%) offrono ottime opportunita', mentre l'Abruzzo offre un 7% di case con vista mare. Seguono Marche (6%) e Puglia (5%), con Campania e Toscana al 4%, Friuli-Venezia Giulia al 3% e Lazio al 2%. In Veneto ed Emilia-Romagna, la disponibilita' di immobili con vista mare e' inferiore all'1%. Denis Andrian, responsabile di eXp Italia, ha commentato: "Le isole e le regioni costiere meridionali dell'Italia sono da tempo celebrate per le loro splendide viste sul mare, ma e' la Liguria che attualmente offre agli acquirenti le maggiori possibilita' di assicurarsene una. Con il 20% delle case in vendita che offrono questa caratteristica, si distingue come il punto caldo d'Italia per la vista sul mare, mentre altre regioni come la Sardegna, la Calabria e la Sicilia rimangono comunque molto attraenti. Il quadro piu' ampio, tuttavia, mostra quanto questa caratteristica sia rara a livello nazionale.

Gli acquirenti devono concentrare la loro ricerca nelle regioni dove tali opportunita' rimangono piu' forti".

