Immobiliare: Breglia, settore resistente, scenario piu' positivo per 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 giu - Nonostante uno scenario globale complesso, a cui si aggiungono le crisi politiche e le guerre in corso, "il comparto immobiliare nel suo insieme ha avuto una buona capacita' di resistenza e lo scenario che si delinea per il 2024 e' decisamente piu' positivo". Lo ha detto Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, aprendo il convegno di presentazione di un rapporto sui fondi immobiliari curato da Scenari Immobiliari in collaborazione con lo Studio Casadei. "Gli investitori potranno contare su un quadro meno caotico per quanto riguarda le quotazioni e una direzione della politica monetaria in discesa. Inoltre, i fondamentali del mercato immobiliare restano solidi con domanda e offerta stabili, se non in crescita nella maggior parte delle asset class", ha detto Breglia, spiegando che "i grandi player internazionali pensano che il 2024 sara' un anno di azione, dopo un 2023 di pausa. C'e' bisogno di rifinanziare, rinnovare i prodotti e bilanciare i portafogli". Una decisa ripresa e' attesa per il 2025, "ma i segnali sono positivi anche per l'anno in corso, dove prevediamo un incremento del risparmio gestito in immobili a livello globale non inferiore al cinque per cento', ha detto Breglia, ricordando che il 2023 e' stato un anno cruciale e sfidante per il mercato immobiliare, che si e' trovato ad affrontare numerose difficolta'. 'Abbiamo assistito, infatti, a una decrescita del capitale globale, a cambiamenti radicali nei modi di vivere e lavorare, al rialzo dei tassi di interesse, al calo dei prezzi, una maggiore cautela degli investitori e una caduta di oltre il 50% negli investimenti", ha detto.

Ars

