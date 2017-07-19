Immobiliare: +9,1% compravendite nei primi 9 mesi del 2025 (Abitare.co)

Segno meno per Firenze (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - Corre ancora il mercato immobiliare residenziale in Italia che nei primi nove mesi del 2025 segna per le compravendite un 9,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno a quota 548.287.

Secondo l'analisi di Abitare Co., da gennaio a settembre 83 citta' capoluoghi di provincia hanno chiuso in positivo. Tra le piu' vivaci Frosinone (+45,1%), Sondrio (+34,6%) e Belluno (+34,4%), seguite da Grosseto (+29,3%), Catanzaro (+26,5%), Campobasso (+25,7%), Siena (+25,6%), Imperia (+22,8%), Pavia (+21,4%) e Massa (+21,3%). Sono invece solo 13 i capoluoghi che registrano il segno negativo, con cali piu' significativi a Enna (-12,9%), Isernia (-10,2%), Aosta (-10,1%) e Crotone (-6,7%).

Guardando alle otto citta' metropolitane, l'unica a segnare una flessione e' Firenze che, nei primi nove mesi del 2025, vede un -2,2%. La crescita maggiore a Torino (+10%), seguita da Palermo (+9,1%) e Milano (+8,4%). Anche nella Capitale il mercato cresce: sono state registrate 26.694 compravendite, con un incremento del 6,8%. Seguono Genova (+6,2%), Bologna (+4,4%) e Napoli (+3,6%).

A livello regionale, spicca l'Umbria, con un +15,5% (8.110 compravendite). Sul podio anche la Toscana, nonostante il calo di Firenze, con +14,1% (37.111) e il Friuli-Venezia Giulia con +14% (7.828). Crescita a doppia cifra anche per il Lazio (+12,7%), Emilia-Romagna (+12,6%), Marche (+11,5%), Calabria (+11,4), Piemonte e Veneto, entrambe con una crescita del +11,3%, Liguria (+10,4%) e Lombardia (+10,1%).

