Immobiliare: +5,6% prezzi al mq case in montagna, a Cortina fino a 16mila euro -2

A Gstaad in Svizzera di arriva fino a 31.450 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 feb - Per trovare la 'regina delle vette', la localita' piu' costosa bisogna spostarsi in Svizzera, secondo l'analisi di Abitare Co., piu' precisamente a Gstaad, nel Canton Berna, nota meta di turismo invernale di lusso. Qui il prezzo medio a mq. e' di circa 31.450 euro, ma con punte che possono arrivare fino a 39.300 euro per alcuni immobili piu' esclusivi. Al secondo posto c'e' la rinomata St. Moritz in Engadina con 27.450 euro al mq. (con punte di 31.000 euro), seguita dalla francese Courchevel 1850, definita la "Montecarlo innevata", con 24.350 euro e valori massimi di 29.000 euro. Se guardiamo alle localita' italiane, i prezzi sono ben distanti, e solo in tre territori si superano i 10mila euro a mq.: al primo posto si conferma Cortina d'Ampezzo, meta esclusiva che ogni anno attira personaggi famosi e turisti da tutto il mondo, dove bisogna prevedere in media 13.900 euro al mq. (+6,2% sul 2022), ma con punte che possono arrivare fino a 16.000 euro al mq. Per vivere a Courmayeur, la localita' sciistica al top della Valle d'Aosta che unisce la qualita' delle piste alla vivacita' della vita notturna, il costo medio e' di 11.500 euro al metro quadro (+5,7%), ma si possono toccare i 15.100 euro al mq. Sul podio 'nazionale' si posiziona anche la trentina Madonna di Campiglio, definita la 'Perla delle Dolomiti', con 10.250 euro al mq. (+5,1%) e punte che possono arrivare a 11.500 euro al mq. Oltre alle localita' piu' costose, il nostro Paese offre alternative per tutte le tasche. Tra i 7 e 10mila euro, infatti rientrano tante localita' rinomate come Livigno (prezzo medio 9.400 euro al mq.), Selva di Val Gardena (8.800 euro al mq.) e Ortisei (7.450 euro al mq.), mentre nel range compreso fra i 5 e i 7mila euro troviamo molti luoghi distribuiti su tutto l'arco alpino: da Cervinia (5.700 euro al mq.) a Ponte di Legno (6.250 euro al mq.), da Bormio (6.950 euro al mq.) a Sestriere (6.650 al euro mq.).

Scendendo coi prezzi troviamo ancora molte localita' affascinanti e amate dai turisti sia italiani che stranieri come Moena in Trentino-Alto Adige (4.600 euro al mq), Gressoney (3.950 euro al mq.) e La Thuile (4.250 al mq.) in Valle d'Aosta, Selva di Cadore in Veneto (3.400 euro al mq.) e Merano in Trentino-Alto Adige (3.250 euro al mq.). Per chi non ha budget 'elevati', puo' orientarsi su mete come le friulane Sella Nevea (1.650 euro al mq.), Piancavallo (2.300 euro al mq.) e Tarvisio (euro2.350 al mq.), la lombarda Clusone e la trentina Peio (entrambe euro2.200 al mq.).

