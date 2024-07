Immobiliare: +16% domanda case in vendita I sem., cala interesse affitti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 lug - Sempre piu' italiani, secondo l'analisi di Immobiliare.it, riescono pero' a permettersi un immobile. Nei primi sei mesi del 2024 l'affordability e' cresciuta dell'1,5% e ha fatto segnare un +1% negli ultimi tre mesi. Attualmente chi cerca casa da solo puo' permettersi il 28,1% degli immobili in offerta, anche se i prezzi sono meno accessibili nel Nord del Paese. A livello geografico, il Trentino-Alto Adige e' ancora la regione in cui e' piu' oneroso acquistare un immobile, con una spesa media richiesta, alla fine di giugno, pari a quasi 3.600 euro/mq (+3,5% nel primo semestre dell'anno). La Calabria resta invece la sola regione al di sotto dei 1.000 euro/mq medi. Il capoluogo piu' dispendioso e' poi Milano, con un prezzo medio di 5.443 euro/mq (+l'1,8% su base semestrale), seguta da Bolzano (4.649 euro/mq). Per quanto riguarda le locazioni, gli analisti hanno registrato un calo dell'1% nell'interesse degli italiani verso questa soluzione da gennaio a giugno 2024. La contrazione piu' vistosa si e' registrata nel Nord Est (-4,6%), mentre Centro (+2,6%) e Isole (+3,1%) hanno registrato una tendenza opposta. In generale, l'offerta di immobili in affitto si e' ridotta del 10,4%, ma parallelamente i canoni sono saliti dell'8,5%. La Valle d'Aosta resta la regione piu' cara in cui affittare, con i canoni che hanno sfondato il tetto dei 21 euro/mq (+12%) nei primi sei mesi del 2024. La regione piu' economica e' invece l'Umbria, poco sopra i 7 euro/mq e in calo dell'1,4% nel semestre. Tra i capoluoghi, il piu' caro e' ancora una volta Milano, con 23,3 euro/mq (+1,7% in sei mesi).

