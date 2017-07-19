Immobili: tavolo tecnico permanente tra Demanio e professionisti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - L'Agenzia del Demanio ha istituito un tavolo tecnico permanente con i professionisti rappresentati dal Consiglio nazionale ingegneri, dal Consiglio nazionale degli architetti, da Inarcassa, Fondazione Inarcassa e Fondazione dell'ordine degli ingegneri di Roma. Il tavolo, aperto anche ad altre rappresentenze professionali, sara' terreno di confronto sui rincipali ambiti legati alla progettazione e alla trasformazione del patrimonio immobiliare pubblico: qualita' della progettazione, sostenibilita' ambientale ed efficienza energetica, sicurezza e miglioramento sismico, digitalizzazione e Bim, evoluzione del mercato dei servizi di ingegneria e architettura e valorizzazione delle competenze professionali della pluralita' dei soggetti che operano nel settore. L'obiettivo, informa una nota del Demanio, e' consolidare un dialogo costante tra l'Agenzia e il mondo delle professioni tecniche, favorendo la condivisione di esperienze, competenze e buone pratiche a supporto della qualita' degli interventi sul patrimonio pubblico.

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