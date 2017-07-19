Immobili: Rina Prime, 74.625 beni all'asta nel 2025 (-4,9%) -2

Miceli: perdita di valore e' strutturale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - A livello regionale la Lombardia si conferma al primo posto con 9.664 unita' staggite, pari al 12,9% del totale, seguita da Sicilia con 8.491 immobili (11,3%) Lazio con 6.290 (8,4%), Marche con 6.196 (8,3%) e Toscana con 5.440 (7,2%). Il Piemonte sale nel 2025 all'undicesimo al settimo posto con 4.556 immobili (il 6,1%). 'Il 2025 - osserva il responsabile del centro studi di Rina Prime Massimiliano Miceli - registra 55.018 lotti in esecuzione immobiliare con un prezzo base complessivo di oltre 7 miliardi di euro. Le offerte minime, pari a 5,3 miliardi, rappresentano il 75% del valore base. Il confronto con i valori iniziali dei beni stimati in perizia rivela un dato strutturale: la perdita di valore cumulata supera i 10 miliardi di euro, effetto diretto dei tentativi di vendita reiterati e della lunga permanenza degli immobili nel circuito giudiziario'. Miceli sottolinea che 'l'anzianita' delle procedure resta infatti uno dei nodi piu' critici: il 32,89% dei lotti deriva da fascicoli avviati prima del 2020 mentre 1.188 procedure risultano addirittura precedenti al 2000'.

