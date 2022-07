Immobili pubblici: Demanio lancia 8 nuovi bandi di concessione lunga -2

Selezionati i vincitori dei bandi lanciati a maggio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 lug - Sempre in tema di concessione lunga, il Demanio comunica inoltre l'avvenuta aggiudicazione di alcune gare lanciate nel maggio scorso. Si tratta del Palazzo dei Principi Lanza di Trabia a San Nicola Arcella (CS), in Calabria, affidato in concessione alla Fabiano Hospitality srl di Cosenza (gruppo Best Western) che ha proposto un progetto di recupero rispettoso della struttura originaria secondo principi di riuso ed eco sostenibilita'. In Liguria e' stata assegnata Villa Lieta a Sanremo (IM), in concessione alla Societa' A.M. Costruzioni Srl che ha proposto la valorizzazione della dimora.

Aggiudicati anche due beni in Friuli Venezia Giulia dove l'Ex Deposito Munizioni Monte di Mezzo a Sagrado (GO) e' stato aggiudicato provvisoriamente all'Azienda Agricola Kante di Eddy Kante, una azienda vinicola triestina che intende destinare il compendio alla degustazione del vino locale e alla promozione storico-turistica del territorio. L'ex Casermetta difensiva di Monte Croce Carnico a Paluzza (UD), sempre in Friuli, e' stata aggiudicata provvisoriamente all'Associazione per lo studio e la salvaguardia delle fortificazioni a nord-est, che intende destinare il bene ad esposizione museale con visite guidate di carattere storico.

