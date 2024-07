Immobili pubblici: Demanio, al via bando concessione per 18 edifici in 8 regioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 lug - L'Agenzia del Demanio ha messo a bando 18 immobili di vario tipo per i quali si propone la concessione a privati ed enti del Terzo settore attraverso una gestione di lungo termine. Lo comunica l'Agenzia in una nota, specificando che si tratta della prima tranche del 2024 (la seconda e' prevista a novembre). 'Si tratta - ricorda l'Agenzia - di iniziative di rigenerazione di edifici del patrimonio dello Stato grazie alle quali l'Agenzia del Demanio affida beni a privati ed enti del terzo settore affinche' li valorizzino dal punto di vista economico, sociale e culturale, coniugando i temi del turismo, della cultura, dell'ambiente e della mobilita' dolce, stimolando lo sviluppo dei territori'. A seconda del tipo e della localizzazione, gli immobili sono inquadrati in una delle seguenti categorie: 'Fari Torri Edifici Costieri, Dimore, Cammini e Percorsi, Enti del Terzo Settore e Forti e fortificazioni'. I seguenti edifici vengono proposti in concessione/locazione di valorizzazione fino a un massimo di 50 anni: Torre Vecchia a Isola Capo Rizzuto (KR) in Calabria (rete Forti e fortificazioni); Ex Casa del Fascio ad Ardore (RC) in Calabria (rete Cammini e Percorsi); Palazzo degli uffici a Taurianova (RC) in Calabria (rete Dimore); Ex Pretura a Serra San Bruno (VV) in Calabria (rete Cammini e Percorsi); Villa Tonon a Montereale in Valcellina (PN) in Friuli Venezia Giulia (rete Dimore); Ex azienda agricola Cesurni a Tivoli (RM) nel Lazio (rete Cammini e Percorsi); Palazzo ex casa del fascio a Caravaggio (BG) in Lombardia (rete Cammini e Percorsi); Ex casello idraulico a Borgo Virgilio (MN) in Lombardia (rete Cammini e Percorsi); Fabbricato delle vecchie Carceri a Vigevano (PV) in Lombardia (rete Dimore); Fabbricato Finanza a Rometta (ME) in Sicilia (rete Cammini e Percorsi); Ex deposito munizioni a Castronovo di Sicilia (PA) in Sicilia (rete Cammini e Percorsi; Ex caserma marina GdF ad Avola (SR) in Sicilia (rete Fari Torri Edifici Costieri); Faro di Capo Grosso sull'Isola di Levanzo a Favignana (TP) in Sicilia (rete Fari Torri Edifici Costieri); Padiglione ufficiali a Dolce' (VR) in Veneto (rete Dimore). I seguenti immobili vengono proposti in concessione agevolata a Enti del Terzo Settore: Ex deposito del Fulmicotone a Genova in Liguria (rete ETS); Ex poligono di tiro a segno nazionale a Piazza Brembana (BG) in Lombardia (rete ETS); Ex casermetta deposito a Novi Ligure (AL) in Piemonte (rete ETS); Villa Pasqualigo Pasinetti Rodella a Cinto Euganeo (PD) in Veneto (rete ETS). Per le offerte c'e' tempo fino al prossimo 3 dicembre.

