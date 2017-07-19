Immobili: prezzi case +1,4% a novembre, valore medio italiano a 1.855 euro/mq -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - Sul fronte dei prezzi il Trentino-Alto Adige si conferma la Regione piu' cara con 3.171 euro/mq, seguita da Liguria (2.479 euro/mq), Valle d'Aosta (2.459 euro/mq) e Toscana (2.407 euro/mq).

Lombardia (2.336 euro/mq), Lazio (2.161 euro/mq) ed Emilia-Romagna (1.887 euro/mq) si collocano al di sopra della media nazionale di 1.855 euro/mq, mentre le restanti Regioni presentano valori inferiori, tra 1.823 euro/mq del Veneto e 911 euro/mq del Molise, la Regione piu' conveniente per acquistare casa. Anche nel 56% dei capoluoghi italiani si registrano aumenti dei prezzi, sebbene con ritmi differenti.

Roma cresce dell'1,2%, poco al di sotto della media nazionale, mentre Milano mostra un -0,3% in un contesto sostenuto dagli incrementi di Gorizia (4,6%), Barletta (3,1%) e Cremona (3%). Altre 11 citta' riportano rialzi superiori all'1,4%, come Caserta e Andria (entrambe 2,7%), Belluno (1,5%) e buone performance anche per Genova (1,8%) e Como (1,7%). Mentre Bergamo, Pavia e Trapani (1,4%) si allineano alla media nazionale.

