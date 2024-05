Immobili: Pd, no a condoni, Salvini usi fondi Repower Eu per edilizia pubblica

Interrogazione commissione Ambiente Camera (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - "Se Salvini la smettesse di fare l'avvocato difensore di Toti e si occupasse un po' meno di promettere condoni di qualunque tipo, avrebbe ben altro da fare per salvare le case degli italiani: c'e' da mettere a frutto gli investimenti del Repower Eu, 1,4 miliardi di euro per la riqualificazione energetica delle abitazioni di edilizia pubblica e sociale e contro la poverta' energetica di persone a basso reddito. Uno strumento indispensabile per mettere mano ad edifici situati nelle periferie urbane, dove vivono persone anziane o incapienti che non hanno potuto beneficiare di altri strumenti o incentivi per la riqualificazione degli alloggi". Cosi' in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, e Marco Simiani, Augusto Curti, Sara Ferrari e Rachele Scarpa, componenti della Commissione Ambiente e Lavori pubblici.

"Nel nostro Paese - aggiungono - sono presenti oltre 836mila alloggi gestiti da enti diversi di cui circa un terzo in condizioni di degrado strutturale a cui il Governo non ha mai pensato. Per questo abbiamo presentato un'interrogazione al ministro Salvini per avere almeno un cronoprogramma degli interventi e ottimizzare lo sviluppo degli aiuti, come proposto anche dalla Commissione Ue, con il coinvolgimento di operatori istituzionali e privati".

