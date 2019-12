Immobili: Notariato, in primi 6 mesi aumentano donazioni del 2,29% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 dic - Tra le varie tipologie di beni donati si riscontra un netto aumento per le donazioni di aziende (+20,36), in leggero incremento quelle di azioni e quote (+3,62%), mentre diminuiscono le donazioni di denaro (-1,52%). Decisamente in calo le donazioni di nuda proprieta' di quote e azioni (-29,09%) rispetto al primo semestre 2018. Tra le donazioni di beni mobili rimangono maggiormente diffuse quelle in denaro, azioni e quote e aziende, concentrate prevalentemente al nord con la Lombardia in testa per numero di donazioni mobiliari (26% del totale), sebbene in calo di oltre 2 punti rispetto al primo semestre 2018, e con un incremento del numero di atti per il Sud e nelle Isole, il che costituisce una novita' rispetto alle rilevazioni precedenti. Le donazioni immobiliari restano piu' comuni al Sud, dove si concentrano oltre il 35% di tutte le donazioni; fanno eccezione Val d'Aosta e Trentino-Alto Adige in cui la percentuale di donazioni immobiliari rapportato al numero di abitanti e' tra le piu' alte d'Italia. L'immobile piu' donato rimane il fabbricato (53,54% del totale) e le percentuali relative alle donazioni di fabbricati in piena proprieta' e in usufrutto subiscono un incremento rispettivamente del 4,11% e del 3,06%, mentre scendono quelle della nuda proprieta' (-1,15%), sostanzialmente stabili le donazioni di terreni agricoli. Uniche regioni che fanno registrare un incremento percentuale tra i due semestri intorno all'11% sono Umbria, Calabria e Sardegna. La maggior parte dei donatari e' compresa tra 18 e i 55 anni, cosi' come permane molto diffusa la donazione a favore degli ultra cinquantacinquenni dell'usufrutto, mentre la maggior parte dei donanti ha dai 55 anni in su. L'agevolazione per l'acquisto prima casa in sede di donazione rispetto al primo semestre 2018 continua a essere richiesta anche in tarda eta' e per il solo usufrutto.

