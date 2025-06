Immobili: Notariato, 217.749 donazioni nel 2024, +6,8% su anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 giu - Le donazioni di abitazioni o fabbricati in genere (capannoni, negozi, etc.) rappresentano il 56,45% del totale, con un incremento rispetto al 2023, in cui erano il 55,81%. Rimane invece identico all'anno precedente il numero delle donazioni della nuda proprieta' dei fabbricati (16,64 % del totale) e quasi invariato quello dei terreni agricoli (13,25% a fronte del 13,72 % del 2023). Da un punto di vista geografico lo strumento delle donazioni immobiliari risulta utilizzato piu' di frequente al Sud e Isole, dove vengono stipulati il 48,82% degli atti in questione; in aumento le donazioni stipulate al Centro (14,67%) rispetto a quelle stipulate nelle Isole (12,75%). Le regioni in cui in termini assoluti si donano di piu' immobili sono Campania con il 13,07%, Trentino con il 10,68%, Sicilia con il 10,53% e Puglia con il 9,94%. Da un punto di vista anagrafico, l'eta' in cui si riceve un immobile per donazione o se ne effettua una e' costante: i donatari hanno solitamente tra i 18 ed i 55 anni e la fascia d'eta' che riceve piu' donazioni e' quella tra 46 e 55 anni, con il 26,11%, mentre si dona a partire dai 56 anni. L'unica eccezione e' la donazione del solo usufrutto che registra il 16,47% di chi riceve tra i 76 e 99 anni.

Tra coloro i quali richiedono l'agevolazione prima casa prevalgono i soggetti che hanno tra 18 e 35 anni (34,32%).

Per quanto riguarda i beni mobili piu' donati: quote e azioni (42,39% in piena proprieta', 5,32% nuda proprieta'), denaro (40,64%); stabili le donazioni di partecipazioni societarie (42,39%) e donazioni di azienda (6,14% contro 6,32% del 2023); marginali le donazioni di altri beni mobili, tra cui i titoli (0,79%). Stabile l'eta' dei donatari: chi riceve una donazione ha tra 18 e 55 anni, mentre diminuisce il numero dei donatari nei successivi scaglioni anagrafici.

