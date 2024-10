Immobili: nasce Majeli Vassart Properties per compravendite di lusso

Scelta come partner in Lombardia da Forbes Global Properties (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 ott - Fondata dagli imprenditori Simone Majeli e Virginie Vassart, nasce la boutique immobiliare 'majeli vassart properties', specializzata in compravendite di immobili di lusso, scelta come nuovo partner italiano in esclusiva per l'intera Lombardia da 'Forbes Global Properties'. Contestualmente, Mvp lancia sul mercato Palazzo Pozzi sul lago di Garlate (Lecco), trophy asset valutato 5 milioni e immerso nello stesso paesaggio scelto da Leonardo come sfondo della Gioconda.

Simone Majeli, gia' ceo e founder di Rent All Como, e Virginie Vassart, giornalista e consulente immobiliare che assume il ruolo di ceo di Mvp, detengono, tra proprieta' gestite e disponibili alla vendita, un portafoglio del valore di 120 milioni di euro. 'La nostra boutique debutta a Como come un unicum sul mercato premium dell'immobiliare perche' mette a disposizione di chi vuole vendere, e capitalizzare al meglio il valore del proprio asset' commentano gli imprenditori. 'Nonostante le crisi geopolitiche internazionali questo e' un mercato che non conosce crisi tanto che sono previsti almeno 500 milioni di euro di investimenti entro il 2028 nel segmento Hotellerie di lusso sul Lago di Como". Villa Pozzi, ribattezzata Palazzo Pozzi, e' un complesso del 1600 costituito dalla Villa Gadda (gia' Testori De Capitani) e dalle dipendenze legate al centro storico di Garlate (Lecco), unito a un ampio parco con vista panoramica sul lago e sulle colline, nel cuore della Brianza.

Al suo interno e' custodito un ciclo di affreschi realizzato dal pittore Cherubino Cornienti, esponente del Romanticismo italiano, che raffigura i fasti di Prometeo. La proprieta', valutata 5 milioni di euro, e' immersa nel paesaggio in cui, secondo i recenti studi della geologa americana Ann Pizzorusso, Leonardo avrebbe ambientato il suo capolavoro, la Gioconda.

