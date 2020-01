Immobili: Mef, 3 famiglie su 4 in casa proprieta', valore totale oltre 6.000 mld -3

Valore unitario in calo dell'1,8%, stabile la Lombardia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 gen - Sempre nel 2016 il valore del patrimonio abitativo ammonta complessivamente a 6.004,4 miliardi, in leggero calo rispetto al 2015 (6.096,9 miliardi). Di questi, circa il 92%, pari a 5.526 miliardi si riferisce alle abitazioni e relative pertinenze di proprieta' delle persone fisiche. Indipendentemente da chi sia il soggetto proprietario, poco meno del 50% del valore residenziale nazionale e' concentrato al Nord, mentre il restante 50% e' diviso tra l'area del Centro e l'area del Sud e delle Isole. Il patrimonio immobiliare residenziale piu' alto e' in Lombardia (1.006,2 miliardi) e Lazio (761,8 miliardi). Nel periodo in esame un'abitazione in Italia vale mediamente 162 mila euro, con un valore unitario di 1.385 euro/mq, in diminuzione dell'1,8% rispetto al 2015. Cali superiori al 3% si osservano nel Lazio, in Liguria e nelle Marche, in Toscana i valori perdono il 2,9% mentre per Veneto e Abruzzo la flessione e' del 2,5%. Sotto il 2% il calo nelle restanti regioni. Fanno eccezione solo la Lombardia, in cui il valore delle case e' rimasto stabile, e il Trentino-Alto Adige, unica regione a segnare un aumento del valore medio, +0,8 per cento.

