Immobili: in 13 Regioni italiane oltre 50% stock in vendita e' in classe G

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - In ben tredici Regioni, oltre la meta' dello stock degli immobili attualmente in vendita e' in classe G, la meno performante dal punto di vista energetico. Solo in cinque regioni italiane, quasi tutte al Nord, il 10% o piu' degli immobili disponibili appartiene alla classe energetica piu' alta A o a quelle superiori (la classe energetica media va da B a D, la classe energetica bassa va da E a G). E' quanto emerge dai dati di Immobiliare.it Insights, proptech company del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare, che ha analizzato la composizione dell'offerta immobiliare residenziale italiana sulla base dell'appartenenza alle differenti classi energetiche. In testa alla classifica delle regioni con piu' case in classe A in vendita si trova il Veneto, che conduce la graduatoria con un ampio distacco su tutte le altre. Qui, infatti, il 26% delle case sul mercato e' altamente performante. Se si effettua un paragone con i dati del 2019, quasi tutte le regioni hanno visto aumentare la percentuale di immobili in classe A o superiori in vendita, l'unica eccezione e' la Basilicata che ha visto invece diminuire il suo stock di case altamente performanti di 0,1 pp, che si attestano ora al 6% del totale.

