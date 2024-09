Immobili: in 13 Regioni italiane oltre 50% stock in vendita e' in classe G -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - Le regioni piu' 'virtuose' sono tutte nel Nord Italia, quindi secondo Immobiliare.it Insights, con il Veneto al primo posto. Il traino e' infatti rappresentato da Treviso che, con il 41%, e' primo tra i capoluoghi di provincia della regione in questa classifica. Ben si comportano anche Padova, dove circa un immobile su quattro di quelli in vendita e' nella classe piu' alta. Con un importante margine dal Veneto, il secondo posto e' occupato dall'Emilia-Romagna, con il 17% dell'offerta totale nelle classi a piu' elevata efficienza energetica. In questo caso, va rimarcato il dato di Bologna, che, con il suo 23%, guida la classifica dei capoluoghi di regione italiani, davanti a Bari (17%) e Cagliari (15%). Tra le altre aree del territorio emiliano-romagnolo, appena alle spalle di Bologna si incontrano Cesena (22%) e Rimini (20%).

Lombardia e Trentino-Alto Adige conquistano rispettivamente il terzo e quarto posto tra le regioni con la maggiore offerta di immobili in classe A o superiori, con percentuali molto vicine: 14% e 13%. Per la Lombardia, spicca il dato di Monza, che sfiora il 40%, mentre Milano e' ferma al 9%, al decimo posto tra i capoluoghi di regione. Guardando invece al Trentino-Alto Adige, il miglior valore e' quello di Bolzano (14%). L'ultima regione in doppia cifra, con una percentuale di immobili gia' altamente performanti pari al 10%, e' il Friuli-Venezia Giulia, dove il dato viene spinto verso l'alto dal 28% di Pordenone. All'opposto, Sicilia e Basilicata sono le aree che fanno peggio, con quasi i tre quarti del totale (74%) in classe G, ma anche la Puglia e il Lazio arrivano al 70%, con Roma perfettamente allineata con il dato regionale.

Tra il 60% e il 70% troviamo poi altre 6 regioni: Calabria e Campania (entrambe al 68%), Toscana e Umbria (al 67%), Liguria e Molise (appaiate al 64%).

Anche in Sardegna e in Abruzzo oltre il 50% delle case disponibili fa parte della classe G, rispettivamente il 57% e il 58%, mentre sono poco al di sopra di tale soglia anche le Marche, che si attestano sul 52%.

