Immobili: acquisti di pregio, per i paperoni italiani Milano in testa

Battute Roma e Firenze (Studio LuxuryEstate.com) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 nov - E' Milano la meta preferita dai Paperoni italiani in cerca di case di lusso nel nostro Paese. Nel capoluogo meneghino si concentra infatti il 17,3% della domanda complessiva, con Roma al secondo posto ma staccata di ben 4 punti percentuali (13,3%).

E' quanto emerge dall'ultimo studio condotto da LuxuryEstate.com, il portale immobiliare attivo nel settore del lusso e partner di Immobiliare.it, che ha analizzato le abitudini di ricerca di coloro che, dall'Italia, hanno intenzione di acquistare un immobile di pregio entro i confini nazionali. Chi cerca a Milano e Roma lo fa principalmente come investimento o per motivi di business, ma si punta anche su seconde case di lusso per trascorrere periodi di vacanza e di svago in rinomate localita' nostrane.

Firenze, citta' iconica dal punto di vista culturale, e' al terzo posto con il 5,2% della domanda complessiva, davanti alla marittima Forte dei Marmi, sempre in Toscana, che raccoglie poco oltre il 3% delle ricerche. Scorrendo la top10, il mare si conferma piu' ambito rispetto alla montagna dagli altospendenti italiani. Al quinto posto si piazza infatti Porto Cervo (2,6%), al sesto Venezia (2,3%), mentre all'ottavo e al nono si trovano le campane Napoli e Capri, rispettivamente con l'1,9% e l'1,7% delle ricerche. In mezzo a queste mete 'balneari', alla settima casella della classifica trova spazio un altro capoluogo di regione come Torino, con il 2% circa. Bisogna scendere invece fino al decimo posto per imbattersi nella prima destinazione montana, vale a dire Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno: raccoglie poco piu' dell'1,5% dell'interesse totale.

