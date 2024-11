Immobili: 87% Comuni Friuli-VG ha visto calo popolazione e aumento case in 2013-23

Analisi della Fondazione Think Tank Nord Est (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 nov - L'87% dei Comuni del Friuli Venezia Giulia ha registrato la diminuzione della popolazione e l'aumento degli immobili. E' quanto emerge dall'analisi della Fondazione Think Tank Nord Est secondo cui tra 2013 e 2023 in Friuli Venezia Giulia si contano 15.104 abitazioni in piu', a fronte di una diminuzione di 29.192 residenti. Si tratta di una tendenza che accomuna tutte le province ed e' particolarmente marcata nell'Udinese, dove al decremento della popolazione di 21.431 abitanti si e' accompagnato un aumento di 7.228 case. C'e' poi un piccolo gruppo di Municipi (l'8%), che ha visto crescere sia il numero dei residenti che quello dello delle abitazioni.

Infine, solamente nel 5% dei Comuni il calo degli abitanti si e' accompagnato alla diminuzione degli immobili. L'analisi evidenzia inoltre come gli immobili non occupati siano presenti in particolare nei piccoli Comuni: in media la quota di abitazioni vuote e' del 63% negli enti locali del Friuli Venezia Giulia con meno di 500 abitanti, mentre nei Municipi con una popolazione compresa tra 500 e 1.000 residenti la quota di case non occupate e' del 47%. La percentuale diminuisce poi con l'aumentare della dimensione demografica dei Comuni, attestandosi tra il 15% e il 16% nelle realta' con piu' di 10.000 abitanti.

