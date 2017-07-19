Immobili: 15 citta' con prezzi case in vendita sotto mille euro/mq, soprattutto al Sud -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 ago - In dettaglio, secondo l'analisi di Idealista, in 59 citta' si rilevano valori degli immobili sotto la media nazionale (1.833 euro al metro quadro) rilevata a luglio 2025. Sempre al sud, la citta' piu' economica del Molise e' Isernia (864 euro/mq), mentre in Puglia e' Taranto (927 euro/mq). In Abruzzo, la piu' economica e' Chieti (950 euro/mq). Mentre nel centro Italia, in Lazio, e' Frosinone 1.042 (euro.mq). Spostando la ricerca in Sardegna, si segnala Nuoro, dove in media per una casa in vendita vengono richiesti 1.112 euro/mq. Mentre il capoluogo veneto piu' accessibile per chi e' alla ricerca di una casa da acquistare e' Rovigo (1.137 euro/mq). Il primato nelle Marche, invece, spetta a Macerata (1.171 euro/mq), mentre la citta' piu' economica del Friuli-Venezia Giulia e' Gorizia (1.192 euro/mq). A Perugia, capoluogo di regione dell'Umbria e citta' universitaria, la richiesta media e' di 1.202 euro/mq). In fondo alla classifica delle piu' economiche, in trentanovesima posizione, si trova la prima citta' lombarda: si tratta di Cremona, dove per comprare una casa usata ci vogliono in media 1.316 euro/mq. Genova risulta il capoluogo meno dispendioso per comprare casa in Liguria, con un prezzo richiesto che si aggira intorno ai 1.421 euro/mq. In Emilia-Romagna sono due le citta' piu' economiche, in cui i prezzi si equivalgono sostanzialmente: Ferrara (1.557 euro/mq) e Forli' (1.593 euro/mq). Mentre per la prima citta' toscana del ranking si arriva fino alla posizione 55, dove si trova Arezzo (1.684 euro/mq).

