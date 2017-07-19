Immigrazione: Bonaccini 'scalda' imprenditori, senza di loro le aziende chiudono

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bormio, 06 giu - "Per un delinquente straniero, c'e' un italiano che fa vivere delle persone in una stanza in cinque e pagandoli pochi euro". Le parole di Stefano Bonaccini scaldano la platea di imprenditori del food del forum Ambrosetti di Bormio, accendendo il botta e risposta sul tema della sicurezza. "Con la crisi demografica che attraversiamo, se non ci sono gli stranieri che lavorano nelle nostre cucine, che curano i nostri anziani, che raccolgano nei nostri campi, che succede? Se se ne vanno tutti gli stranieri il pil crolla di dieci punti in pochi giorni, chiudono molte aziende e perdiamo anche posti di lavoro", dice Bonaccini. Che incalza: "ditemi se non e' vero anche nelle vostre aziende?". Dalla platea applausi e qualche contestazione. "Io sono per la repressione: chi sbaglia paga - dice Bonaccini -. Ma la repressione da sola per quanto sacrosanta non basta. Servono anche integrazione e prevenzione. Abbiamo bisogno di accordi bilaterali con quei Paesi da cui arrivano e di formarli".

ami

(RADIOCOR) 06-06-26 10:24:47 (0173) 5 NNNN