Immigrazione: accordo Consiglio Ue su 21 mila ricollocamenti o solidarieta'

Il 'pool' annuale per il 2026, ne beneficera' anche l'Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 8 dic - Il Consiglio Ue ha raggiunto un accordo politico sull'istituzione del pool annuale di solidarieta' per il 2026: si prevedono 21 mila ricollocamenti o altri sforzi di solidarieta' o 420 milioni di euro di contributi finanziari. Tre le misure di solidarieta': ricollocamenti, contributi finanziari e misure di solidarieta' alternative. Spetta a ciascuno Stato membro decidere quale tipo scegliere (esiste la possibilita' di combinarle). Cipro, Grecia, Italia e Spagna, essendo sottoposti a pressione migratoria, possono beneficiare delle misure di solidarieta'; Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia e Polonia sono state identificate come paesi che affrontano una situazione migratoria significativa a causa della pressione migratoria cumulativa degli anni precedenti per cui possono chiedere una detrazione totale o parziale dai loro contributi al pool di solidarieta'. Il primo ciclo annuale di gestione delle migrazioni iniziera' ad essere attuato a partire dal 12 giugno 2026.

