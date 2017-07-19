Immigrazione: accordo Consiglio Ue su 21 mila ricollocamenti o solidarieta' -3

Stretta europea (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 8 dic - L'intesa al Consiglio su apertura dei centri fuori dai confini Ue per il trasferimento dei migranti le cui domande sono state respinte (centri di rimpatrio), sanzioni piu' severe per rifiuta di lasciare il territorio europeo con periodi di detenzione piu' lunghi; rimpatrio dei richiedenti asilo nei paesi di origine considerati "sicuri", riflette la volonta' politica di una stretta sull'immigrazione sulla quale c'e' ampio consenso.

Anche se rispetto al 2024 si registra un calo di circa un quinto degli arrivi di persone irregolari. La Francia ha messo in dubbio la legalita' e l'efficacia di alcune di tali misure, la Spagna e' contraria agli 'hub' per il rimpatrio (ha sollevato dubbi giuridici, politici ed economici sui centri per il rimpatrio): in ogni caso cio' non ha impedito un accordo sulla posizione negoziale dei governi. Sulla linea della restrizione c'e' il sostegno di tutto l'arco di destra al Parlamento europeo (dal Ppe alla destra estrema).

Il sistema di distribuzione dei ricollocamenti concordato prevede che in alternativa gli Stati che non partecipano dovranno versare un contributo finanziario di 20.000 euro per richiedente asilo ai paesi sotto pressione immigratoria.

L'esatta ripartizione decisa dai 27 stati membri non e' stata resa nota.

