Immigrazione: accordo Consiglio Ue su 21 mila ricollocamenti o solidarieta' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 8 dic - Il Consiglio Ue ha anche definito la posizione negoziale sulla stretta per i rimpatri di immigrati non regolari e sulla creazione di centri di rimpatrio in paesi non Ue.

Il regolamento sul rimpatrio imporra' obblighi rigorosi ai rimpatriati, in primo luogo quello di rispettare l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato membro in questione e di collaborare con le autorita'. Altri obblighi includono rimanere a disposizione delle autorita', fornire loro un documento d'identita' o di viaggio, fornire i propri dati biometrici e non opporsi fraudolentemente alla procedura di rimpatrio. Ci saranno anche conseguenze quando le persone a cui e' stato ordinato il rimpatrio non collaborano. Gli Stati membri possono decidere di rifiutare o dedurre determinate prestazioni e indennita', rifiutare o revocare permessi di lavoro o imporre sanzioni penali che, secondo la posizione del Consiglio, dovrebbero includere anche la reclusione.

Il paese di rimpatrio puo' essere un Paese con cui esiste un accordo o un'intesa in base alla quale viene accettata la persona che non ha diritto di soggiornare negli Stati membri.

Intese possono essere conclusi solo con un Paese terzo in cui siano rispettati gli standard internazionali in materia di diritti umani e i principi di diritto internazionale, incluso il principio di non respingimento. Conterranno inoltre le procedure per il rimpatrio di una persona in soggiorno irregolare, le condizioni per il suo soggiorno nel Paese extra-Ue e le conseguenze in caso di mancato rispetto dell'accordo o dell'intesa. Tali centri di rimpatrio possono fungere sia da centri per il rimpatrio verso il Paese di rimpatrio finale sia da centri di destinazione finale.

Si prevedono misure speciali per le persone che presentano rischi per la sicurezza (divieto d'ingresso superiore al consueto periodo massimo di dieci anni, divieto d'ingresso a tempo indeterminato). Gli Stati membri possono anche imporre la detenzione, inclusa la detenzione in carcere per un periodo che puo' essere piu' lungo di quanto normalmente previsto.

Attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio, gli Stati membri potranno riconoscere ed eseguire direttamente una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro nei confronti di una persona che deve lasciare il territorio degli Stati membri, senza dover avviare la procedura di emissione di una nuova decisione di rimpatrio.

Cio' inviera' un messaggio forte ai cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, spiega il Consiglio: 'Non possono evitare il rimpatrio fuggendo in un altro Stato membro'. Il riconoscimento reciproco della decisione di rimpatrio di un altro Stato membro non e' ancora obbligatorio. Secondo la posizione del Consiglio, la Commissione europea valutera' il funzionamento del riconoscimento reciproco due anni dopo l'entrata in vigore e, se del caso, presentera' una proposta legislativa per renderlo obbligatorio per tutti gli Stati membri.

Il regolamento sul rimpatrio introdurra' un ordine di rimpatrio europeo, (in vigore due anni dopo l'entrata in vigore delle norme) un modulo su cui gli Stati membri dovranno inserire gli elementi chiave della decisione di rimpatrio. L'accordo raggiunto oggi servira' da base per l'avvio da parte del Consiglio dei negoziati con il Parlamento europeo.

