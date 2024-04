Imballaggi: 90% imprese europee investe in sostenibilita' packaging in metallo

Secondo ricerca Eviosys su 2.000 consumatori del settore (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 apr - Il 90% delle aziende europee sta investendo in una maggiore attenzione alla sostenibilita' del packaging dei prodotti e prevede di utilizzare imballaggi totalmente riciclabili entro 10 anni. Lo rileva il sondaggio di Eviosys, azienda leader nel settore del packaging in metallo. Il sondaggio e' stato effettuato su oltre 2.000 consumatori e 600 leader aziendali europei del settore manifatturiero, della vendita al dettaglio e dei beni di consumo confezionati. Inoltre il 63% del campione identifica il metallo come alternativa piu' sostenibile, mentre l'82% dei consumatori afferma che sarebbe piu' incline ad acquistare un prodotto se imballato in un packaging metallico. La transizione verso un imballaggio sostenibile non e' senza ostacoli: il 33% delle aziende sostiene che il costo e' l'ostacolo principale, seguito da preoccupazioni come l'interesse dei consumatori (19%), problemi della catena di approvvigionamento (19%), le sfide normative (12%) e disponibilita' di materiali adatti (14%).

Com-Pan

(RADIOCOR) 06-04-24 13:56:44 (0280) 5 NNNN