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            Ilva: Urso, dobbiamo disinnescare 'bomba' sociale dopo sentenza Corte d'appello

            Effetti sociali, produttivi e occupazionali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 ago - 'Dobbiamo disinnescare, per quanto possibile, quella che alcuni hanno definito una bomba sociale, produttiva e occupazionale innescata dalla sentenza della Corte d'appello, che impone ai commissari di chiudere l'area a caldo entro 90 giorni, con conseguenze immediate sull'intera produzione, sia a Taranto come in Piemonte e in Liguria, perche' non sara' possibile rifornire di tutte le materie necessaria gli impianti a valle'. Lo ha detto il ministro Urso parlando dell'ex Ilva di Taranto, intervistato da Rai News 24.

            Fro

            (RADIOCOR) 02-08-26 17:07:11 (0356) 5 NNNN

              


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