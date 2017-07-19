illycaffe': si rafforza in Usa, accordo con Westrock Coffee Company

Scocchia: 'tati Uniti mercato prioritario per noi' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 giu - illycaffe' ha sottoscritto un accordo di produzione strategico pluriennale con Westrock Coffee Company, societa' statunitense attiva nel settore del beverage e specializzata nei prodotti caffe', te' e ready-to-drink. L'intesa, spiega una nota, e' finalizzata allo sviluppo e al confezionamento di alcuni prodotti destinati al mercato nord-americano. Westrock mettera' a disposizione una piattaforma multi-stabilimento che permettera' di raddoppiare la percentuale di prodotti destinati al mercato americano confezionati in loco e principalmente legati alla categoria del ready-to-drink. 'Gli Stati Uniti rappresentano per noi un mercato prioritario, nel quale siamo cresciuti a doppia cifra negli ultimi quattro anni. L'avvio della relazione con Westrock costituisce una tappa chiave del nostro piano di crescita: contribuira' a potenziare le operations in Nord America, a sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti dedicati al mercato locale e a migliorare ulteriormente il livello di servizio in una geografia strategica', commenta l'ad Cristina Scocchia.

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