Illycaffe': A. Illy, per rigenerare ecosistemi servono partnership pubblico-private

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 22 mag - "Servono partnership pubblico-private per fare la conservazione ad alto livello degli ecosistemi". E' questa la strada indicata da Andrea Illy, presidente di illy Caffe', in occasione della sua partecipazione al panel ''Strumenti e strategie per rigenerare gli ecosistemi', evento organizzato in occasione della giornata mondiale della biodiversita' nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Sole 24 Ore e da Trentino Marketing.

Gli ecosistemi, ricorda Illy, "sono un bene pubblico" e la conservazione a livello privato "c'e' chi la puo' fare, laddove c'e' una fortissima sinergia con le proprie catene del valore, come ad esempio nel caso nostro del caffe'" ma "la maggior parte delle aziende non ha questo vantaggio di poter lavorare a contatto diretto con gli ecosistemi". Da qui il suggerimento di Illy di puntare sulle partnership pubblico-private.

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