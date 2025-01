Illva Saronno: acquisisce quota di maggioranza della genovese Arbore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 gen - Illva Saronno Holding, multinazionale italiana attiva nel mondo degli alcolici principalmente con la commercializzazione del liquore Disaronno, ha acquisito tramite la controllata Disaronno Ingredients di una quota di maggioranza dell'azienda di distribuzione Arbore, con sede a Genova, con esperienza di oltre 50 anni nel settore dei semilavorati per gelaterie e pasticcerie artigianali nei territori di Liguria e Piemonte. L'accordo, spiega la societa' in una nota, nasce "in coerenza con la visione strategica di far diventare Disaronno Ingredients e Distributing Excellence il punto di riferimento di eccellenza del settore del gelato artigianale, con l'obiettivo specifico di garantire un servizio sempre di maggiore qualita', controllando tutta la catena del valore fino alla distribuzione finale". Con l'acquisizione di Arbore "proseguiamo lungo il solco, tracciato nel corso degli anni, di acquisizioni di partner distributivi con una lunga e profonda esperienza sul territorio, che ci consente di servire i nostri clienti con maggior efficacia ed efficienza affiancandoli e supportandoli a 360 gradi con un servizio di altissima qualita'" commenta Pietro Macchiarella, head of M&A and Business Development di Illva Saronno Holding.

