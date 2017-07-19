Il Sole 24 Ore:dal 6 settembre in edicola e in libreria "Il potere degli errori"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 set - E' disponibile in libreria e in edicola dal 6 settembre Il potere degli errori. Trasformare ogni passo falso in un'occasione di crescita, il nuovo libro di Alberto Varriale, esperto di formazione manageriale, pubblicato da Il Sole 24 Ore.

Il volume nasce dall'esperienza maturata nella rubrica 'Sbagliando si impara', pubblicata per oltre sei anni sul sito del Sole 24 Ore, e raccoglie riflessioni, strategie e intuizioni emerse nel lavoro quotidiano di accompagnamento alla crescita di aziende e manager. Con uno stile diretto e concreto, Varriale propone una visione innovativa della leadership, fondata sull'accoglienza dell'errore come leva di apprendimento e trasformazione. L'errore, sostiene l'autore, non e' una distrazione ne' un fallimento, ma un movimento che ci spinge a rivedere il nostro cammino, a esplorare nuove rotte e a mettere in discussione abitudini consolidate.

'Ogni errore racchiude in se' un seme di miglioramento, una lezione che non solo ci invita a riflettere sul nostro comportamento, ma ci guida verso pratiche e decisioni piu' consapevoli.' Varriale invita il lettore a considerare l'errore come un alleato prezioso, capace di generare impatto solo se tradotto in azioni efficaci. 'Essere manager oggi significa guidare attraverso l'incertezza, affrontare gli ostacoli e, soprattutto, imparare costantemente.' In un mondo dominato dalla tecnologia, cio' che distingue un leader non e' solo la competenza tecnica, ma la capacita' di entrare in connessione con gli altri, costruire fiducia e rafforzare una cultura collaborativa. La leadership autentica, secondo Varriale, si fonda sull'adattabilita', sulla creativita' e sulla forza interiore di chi sa riconoscere i propri limiti e trasformarli in occasioni di crescita. 'Un giorno, guardandovi indietro, non saranno i successi a raccontare chi siete, ma il modo in cui avete affrontato le sfide, i dubbi e i limiti. E' li' che si trova la grandezza: nell'accogliere la bellezza di un viaggio che non finisce mai, fatto di scelte, di errori e di un'insaziabile voglia di crescere.' Strutturato in quattordici capitoli tematici, il libro affronta competenze chiave del management contemporaneo: ascolto, empatia, comunicazione efficace, gestione del cambiamento, leadership relazionale, creativita', visione strategica e capacita' di affrontare l'imprevisto. Ogni sezione e' arricchita da esempi pratici, strumenti operativi e domande di autovalutazione, pensati per stimolare l'apprendimento e favorire il miglioramento continuo.

Il potere degli errori e' disponibile al prezzo di euro 16,90 in libreria e euro 12,90 in edicola. Un testo ispirante e operativo, pensato per chi vuole rimettersi in gioco, migliorare il proprio approccio alla leadership e contribuire alla costruzione di una cultura aziendale aperta al cambiamento.

Autore Alberto Varriale E' partner di Newton S.p.A. dove si occupa di formazione manageriale, con un focus particolare sui temi della leadership, della comunicazione e della negoziazione.

Laureato in economia, ha iniziato la sua carriera all'interno di importanti multinazionali, maturando significative esperienze nei settori del marketing e delle vendite. E' co-autore di due volumi pubblicati da Il Sole 24 Ore, La guida del Sole 24 Ore alla vendita (2008) e La guida del Sole 24 Ore al teamwork (2009). Da diversi anni scrive per la rubrica 'Sbagliando si impara' de Il Sole 24 Ore, contribuendo alla diffusione di pratiche efficaci per lo sviluppo delle competenze manageriali.

