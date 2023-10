Il Sole 24 Ore: tra le citta' piu' verdi brillano Trento, Mantova e Pordenone

Lo rivela l'indagine condotta con Lega Ambiente (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 ott - Nella top ten della trentesima edizione di Ecosistema urbano, l'indagine di Legambiente sullo stato di salute dei capoluoghi di provincia italiana pubblicata sul Sole 24 Ore di oggi, il Nord-Est del Paese mantiene la leadership: non solo per Trento, che l'anno scorso era seconda e ora riprende il primo posto, ma anche per la terza e la quarta prestazione globale, che sono rispettivamente di Pordenone e Treviso.

Mantova, alla piazza d'onore, guadagna otto posizioni e primeggia nel (reintrodotto) parametro delle zone a traffico limitato. La Spezia passa dal nono al sesto posto. L'Emilia Romagna e' sempre ben rappresentata da Reggio (quinta) e Forli' (ottava). Mentre, pur scendendo dal quinto al settimo gradino, Cosenza rimane di gran lunga la migliore esponente del Sud (alle sue spalle, tra le prime 30, Cagliari 16 e Oristano 22). Il centro calabrese, primo per minore incidenza di morti e feriti in incidenti stradali, mantiene tra l'altro posizioni di alto livello guardando alla presenza di alberi, isole pedonali e infrastrutture ciclabili. Le grandi citta' restano lontane dal vertice (le migliori sono Venezia, 11, e Bologna, 23).

A fronte di un punteggio del 100% attribuibile ad un centro urbano ideale (ma non utopico), rispetto allo scorso anno il punteggio medio delle 105 citta' capoluogo si e' spostato in avanti di tre punti, dal 53,41 di 12 mesi fa al 56,41 attuale. Con le tre citta' in testa alla classifica (Trento, Mantova e Pordenone) che superano quota 80 per cento, mentre l'anno scorso la vincitrice Bolzano - stavolta decima, davanti a Belluno - si era fermata a 79.

I trend positivi Nel ritorno non semplice alla normalita' post pandemia rientrano innanzitutto gli ovvi progressi legati al trasporto pubblico locale, il cui volume resta comunque lontano dalle eccellenze europee. Ci sono miglioramenti nel campo dei rifiuti, non solo nella raccolta differenziata (prima e' Ferrara, con l'87,6 %, media dei capoluoghi salita a 62,7 per cento) ma pure nella produzione, calata da 526 a 516 kg annui pro capite. In crescita anche l'estensione delle isole pedonali. Per quanto riguarda la qualita' dell'aria, si rilevano l'inserimento del nuovo indicatore delle Pm 2,5 (polveri ancora piu' 'sottili' delle Pm 10) e qualche passo avanti complessivo, nonostante la situazione piu' pesante sul fronte dell'ozono.

I punti deboli Per contro, sempre alla luce della sommatoria di tutti i risultati, c'e' un lieve rialzo nella media delle perdite della rete idrica (con il 36,2% dell'acqua potabile che non raggiunge i rubinetti, passando dal 9,4% della virtuosa a Pavia al 67,7% della 'sprecona' Massa), si evidenzia una crescita di consumo di suolo e, soprattutto, aumenta ancora il gia' preoccupante tasso di motorizzazione delle nostre citta': oltre a Venezia, la sola Genova si mantiene sotto il livello di 50 auto ogni 100 abitanti, mentre Frosinone sfonda la soglia degli 80 e la media si attesta a 66,6 (il dato precedente era di 65,5).

I dati sulle citta' piu' verdi d'Italia sono consultabili online: l'indice di Ecosistema urbano 2023 e' navigabile sulla piattaforma interattiva ideata dal team del Lab 24 del Sole 24 Ore; presenti tutte le 19 classifiche, citta' per citta', che contribuiscono a generare la graduatoria finale, raggruppate in 5 macro categorie (aria, acqua, rifiuti, mobilita', ambiente).

https://lab24.ilsole24ore.com/ecosistema-urbano I risultati della nuova edizione di Ecosistema urbano di Legambiente saranno presentati lunedi 23 ottobre nell'evento 'Presentazione del rapporto sulle performance ambientali delle citta' 2023' dalle 9.30 alle 13 in presenza a Roma, Spazio Sette Libreria, via dei Barbieri 7. Interverranno, tra gli altri, Silvia Fregolent e Simona Petrucci (commissione Ambiente del Senato), Patty L'Abate (vicepresidente Comm. Ambiente della Camera dei Deputati), Emilio Del Bono (vicepresidente cons. Regione Lombardia), alcuni sindaci delle citta' vincenti e Stefano Ciafani (presidente nazionale di Legambiente). Si potra' seguire in diretta su ilsole24ore.com, lanuovaecologia.it e su YouTube e Linkedin di Legambiente.

Rmi

(RADIOCOR) 23-10-23 08:30:37 (0165)ENE 5 NNNN