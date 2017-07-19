Il Sole 24 Ore: torna l'Italian pet summit il 16 settembre al Magna Pars

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 ago - La Pet Economy in Italia continua a registrare una forte crescita, trainata da un significativo incremento di servizi e prodotti legati al benessere degli animali da compagnia.

Dopo il successo della prima edizione, nel 2024, il 16 settembre a partire dalle ore 10:00 torna l'Italian Pet Summit in programma al Magna Pars in via Tortona 15 a Milano, organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Purina e con il patrocinio di ASSALCO, ENPA e Federturismo.

L'edizione 2025 si propone di esaminare i trend emergenti nei settori del Pet Food, Pet Care e della Pet Economy, con un focus su innovazione, ricerca, comunicazione e impatto sociale. Grande attenzione, infatti, sara' dedicata ai benefici in termini di benessere psicofisico per gli esseri umani che derivano dal rapporto con gli animali da compagnia e dalla loro accoglienza piu' attenta all'interno della nostra societa': dalle abitazioni alle citta', dai mezzi di trasporto alle strutture ricettive sempre piu' pet friendly, fino alle realta' mediche in cui si cercano nuovi supporti per la salute.

L'evento e' pensato per essere anche un importante momento di Business Networking per tutti gli operatori del settore che parteciperanno in presenza, ma chi non potesse raggiungere Milano potra' seguire la diretta streaming, dopo l'iscrizione sul sito dedicato (24oreventi.com/petsummit2025) La giornata si apre alle 10:00 con i saluti istituzionali di Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, Giorgio Massoni, Presidente ASSALCO, e un messaggio del Ministro Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Alle 10:15 si tiene l'intervento di Paolo Garro, Business Insights Senior Director Circana, che analizza i trend di crescita nel Pet Care e Pet Food, mentre alle 10:35 Giulia Bertini, Senior Client Officer IPSOS, presenta l'indagine sull'evoluzione del rapporto tra le diverse generazioni (dalla Gen Z ai Boomer) e gli animali da compagnia.

A seguire si discute di trasformazione urbana verso citta' sempre piu' pet friendly con i rappresentanti istituzionali di alcune tra le principali citta' italiane: Gianluca Comazzi, Assessore al Territorio e Sistemi Verdi per Regione Lombardia, Patrizia Prestipino, Garante per la Tutela e il Benessere degli Animali per Roma Capitale, Francesca Rusciano, Garante dei Diritti degli Animali per il Comune di Napoli.

Alle 11:25 sara' la volta di un panel dedicato all'innovazione in alimentazione, ricerca e terapie per il benessere animale, con Giorgio Massoni, Presidente ASSALCO, Massimiliano Melis, CTO & Founder AITEM, Marco Melosi, Presidente ANMVI, e Barbara Tonini, Veterinario Nutrizionista, Presidente SIANA.

La mattinata si conclude con un focus alle 12:15 sui servizi innovativi per la protezione dei pet, con interventi di rappresentanti politici, veterinari e aziende del settore assicurativo e sanitario.

Dopo un primo intervento di Rosaria Tassinari, Deputata della Repubblica italiana, ne discutono: Vincenzo Buono, Consigliere FNOVI, Giusy D'Angelo, Vice Presidente Nazionale ENPA, Giovanna Salza, CEO & Founder Ca' Zampa, e Stefano Vincenti, Responsabile Product Management Danni Non Auto, Groupama Assicurazioni.

Il primo panel del pomeriggio, alle 14:30, e' dedicato a un approfondimento sul legame tra pet e benessere umano con esperti in psicologia, neuropsichiatria e pet therapy. Ne discutono: Mario Colombo, Presidente Frida's Friends, Maria Laura Guercio, Psicologa, Riccardo Masson, Dirigente Neuropsichiatra Infantile della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta di Milano, Erica Varese Baulino, Fondatrice di La Stanza di Peggy, e Stefania Uccheddu, Medico Veterinario esperto in comportamento.

Dalle 15:45 si esplorano anche i temi dell'abitare, lavorare e viaggiare in modo pet friendly, con i contributi di Sara Faravelli, Corporate Communication Director, Purina Southern Europe, Nestle' Purina, Marina Lalli, Presidente Federturismo, e Amelia Valletta, Founder & Chief Officer, The HAD Human Animal Design; Director, Executive Course of Pet Design, POLI.design. Alle 16:35 si discute di come la comunicazione nel mondo del pet care sia sempre piu' fluida e dinamica con Giampaolo Colletti, Contributor Il Sole 24 Ore e Direttore StartupItalia, Corrado Tomassini, Vice President Havas PR, e Federico Santaiti, Content creator e autore.

L'evento puo' essere seguito sia in presenza sia in digitale.

La partecipazione e' libera previa registrazione online al seguente indirizzo: 24oreventi.com/petsummit2025.

