Il Sole 24 Ore: sul Lunedi' le abitudini di consumo della Generazione Z

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - Per fare shopping usa il cellulare. Gestisce i risparmi tramite app. E al contante preferisce i metodi di pagamento digitale. Le abitudini di consumo della Generazione Z - quella dei nati tra 1995 e 2012 - trainano gli acquisti da smartphone nei negozi fisici e sulle piattaforme online, grazie anche al successo di soluzioni come il 'compro ora, pago dopo' e di strumenti come Satispay e Nexi. Che, dopo aver conquistato gli under 25, puntano ad agganciare un target ancora piu' giovane. Proponendo, ad esempio, l'idea di un portafoglio ricaricabile dai genitori per chi non ha ancora 18 anni. Sono temi che saranno presenti domani sul numero del Sole 24 ore del Lunedi'. Risparmio, sicurezza e rapidita' del servizio guidano i loro investimenti, che si concentrano soprattutto su moda e tempo libero. Non rinunciano al concerto del loro cantante preferito ma, se possono, comprano i biglietti a rate. E, quando si tratta di vestiti, scarpe o borse, puntano sul mercato dell'usato. Rivolgendosi, ancora una volta, alle piattaforme digitali.

