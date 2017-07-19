Il Sole 24 Ore: sul giornale di lunedi' 8/12 "Case signorili alla cassa per l'Imu"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Martedi' 16 dicembre il saldo dell'Imu coinvolgera' anche 32mila abitazioni iscritte in catasto come signorili e tenute al pagamento anche se utilizzate come abitazione principale.

Come riporta Il Sole 24 Ore del Lunedi' dell'8 dicembre, tra acconto e saldo Imu, la media e' 2.890 euro per le prime case e 5.459 euro per le altre case. Si tratta di immobili che spesso nel tempo hanno perso le proprie caratteristiche di pregio originarie. I tentativi di declassare gli immobili sotto il profilo catastale sono frequenti ma in molti casi sfociano in contenziosi con il Fisco dagli esiti incerti.

Una pronuncia che potrebbe aprire spiragli interessanti e' arrivata di recente dalla Corte di giustizia tributaria del Piemonte, con la sentenza 627/2/2025.

Secondo le statistiche delle Entrate, le province con il maggior numero di case signorili sono Milano (3.757 unita' A/1), Firenze (3.643) e Genova (3.391).

rmi.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 06-12-25 11:48:38 (0209)IMM 5 NNNN