Il Sole 24 Ore: Smart retail 2026, come la tecnologia sta cambiando il commercio

Si terra' martedi' 23 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 giu - A Milano il confronto sul futuro del commercio tra tecnologia, dati e nuovi modelli di consumo evento live and digital.Per informazioni e iscrizioni: 24oreventi.com/smartretail2026 Si terra' martedi' 23 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso l'Auditorium de Il Sole 24 ORE in Viale Sarca 223, a Milano, l'evento 'Smart Retail. Come la tecnologia sta cambiando il commercio', appuntamento dedicato all'evoluzione del settore retail alla luce delle trasformazioni digitali, dell'innovazione tecnologica e dei nuovi modelli di consumo.

Fruibile sia in presenza sia in diretta streaming, l'incontro riunira' rappresentanti del mondo associativo, accademico e imprenditoriale per un confronto sui principali trend che stanno ridefinendo il commercio, dall'omnicanalita' all'intelligenza artificiale, fino al ruolo del capitale umano.

Ad aprire i lavori sara' Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 ORE. A seguire, il primo panel dal titolo 'Il futuro del retail tra omnicanalita', phygital e sostenibilita': l'integrazione tra negozi, e-commerce e marketplace', moderato da Enrico Netti, giornalista de Il Sole 24 ORE. Al dibattito parteciperanno Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione, Nico Gronchi, presidente di Confesercenti, ed Enrico Postacchini, membro della giunta nazionale di Confcommercio con delega al commercio e alle citta'.

Il programma proseguira' con un focus sull'evoluzione del punto vendita attraverso la tavola rotonda 'Il negozio intelligente: da luogo di vendita a hub esperienziale', introdotta dall'intervento di Daniela Corsaro, professoressa ordinaria e direttrice del Centro di Ricerca International Marketing and Sales Communication dello IULM di Milano. A seguire, il confronto su alcune case history vedra' protagonisti Luigi Fusco, Chief Retail Officer di Unieuro, Andrea Cortese, Marketing Director di Amplifon Italia, Francesco Brandi, Chief Commercial Officer di Cisalfa Group, Francesco Alberti, Demand & Project Portfolio Manager area IT del Gruppo Oniverse, e Alberto Oteri, Direttore Retail di Hippocrates Holding, in dialogo con Enrico Netti.

A seguire, si terra' il panel 'Decidere meglio, piu' velocemente e con un impatto diretto sui ricavi: come l'Intelligenza Artificiale e i dati cambiano il modello gestionale', con gli interventi di Andrea Carmisciano, Head of Digital Architecture di Abstract, Nicola Meneghello, Chief Product Marketing Officer di THRON, ed Eleonora Pantano, Associate Professor in Retail and Marketing Technology presso la University of Bristol Business School, anche in questo caso con la moderazione di Enrico Netti.

Il tema del capitale umano sara' al centro della sessione successiva, 'Il fattore umano nell'era dell'AI: nuove competenze e nuovi modelli organizzativi per la ristorazione organizzata', che vedra' l'intervento di Riccardo Orlandi, presidente di AIGRIM-FIPE.

In conclusione, spazio ai 'Modelli internazionali di successo', con un'introduzione affidata a Valentina Pontiggia, direttrice dell'Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail del Politecnico di Milano. Le testimonianze saranno approfondite con le interviste a Eloisa Siclari, General Manager Southern Europe di Zalando, collegata da remoto, e Tiziana Pandolfi, Head of E-commerce di Zara.

Smart Retail 2026 e' organizzato da Il Sole 24 Ore, con il supporto di Confesercenti e Federdistribuzione. MAIN PARTNER dell'evento sono AIGRIM-FIPE e LabLaw. OFFICIAL PARTNER dell'evento sono Abstract, THRON e Unieuro. EVENT PARTNER dell'evento e' Unipol.

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(RADIOCOR) 18-06-26 16:33:12 (0526) 5 NNNN