Il Sole 24 Ore: Santa Margherita Talks- Summer edition, il 4/9 ultimo appuntamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 ago - Venerdi' 4 settembre il terzo e ultimo appuntamento di Santa Margherita Talks - Summer Edition, la rassegna promossa da Il Sole 24 Ore dedicata a cultura, attualita' e societa'.

Dopo gli incontri dedicati alla salute e al benessere e alla geopolitica, la manifestazione promossa da Il Sole 24 Ore, in collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure, Team for Santa e il Gruppo Albergatori di Santa Margherita Ligure e Portofino, con il patrocinio della Regione Liguria.

si concludera' venerdi' 4 settembre alle ore 21.00 in Piazza Caprera a Santa Margherita Ligure con una riflessione sul ruolo dell'arte contemporanea come strumento di interpretazione del presente e sulle nuove modalita' con cui opere, istituzioni culturali e artisti dialogano con le comunita' e con i territori. Salute e Benessere, Geopolitica, Arte Contemporanea: questi i temi dei tre appuntamenti liberi e gratuiti che hanno visto e vedranno l'intervento di autorevoli protagonisti del panorama culturale, scientifico e giornalistico italiano, con l'obiettivo di stimolare il dibattito e il confronto con il pubblico attorno ad alcune delle questioni piu' rilevanti della contemporaneita'.

L'incontro del 4 settembre prendera' le mosse da una trasformazione sempre piu' evidente nel panorama culturale internazionale: l'arte contemporanea sta modificando il modo in cui viviamo e interpretiamo lo spazio pubblico. Sempre piu' spesso le opere escono dai musei e dalle gallerie per confrontarsi con il paesaggio urbano, coinvolgere le comunita' e trasformare piazze, parchi e citta' in luoghi di esperienza, partecipazione e dialogo. Parallelamente, anche le istituzioni culturali sono chiamate a ripensare il proprio ruolo, sperimentando nuovi linguaggi e nuove forme di coinvolgimento capaci di avvicinare pubblici sempre piu' ampi, a partire dalle nuove generazioni. Da queste premesse nasce una conversazione che riunira' artisti, progettisti e protagonisti del sistema dell'arte intorno a una domanda centrale: come si costruisce oggi il nostro sguardo sul contemporaneo? Attraverso prospettive ed esperienze differenti, il confronto offrira' una riflessione sul ruolo dell'arte come strumento di lettura della realta' e sul contributo che essa puo' apportare alla costruzione di nuovi spazi di cittadinanza culturale. A discuterne saranno Ambra Castagnetti, artista, Sarah Cosulich, Direttrice della Pinacoteca Agnelli di Torino, Emilio Gola, artista, e Claudia Mainardi, architetto e co-founder di Fosbury Architecture. La conversazione sara' moderata dalla giornalista Adelaide Marchesoni. Con questo appuntamento si conclude il percorso dei Santa Margherita Talks - Summer Edition, riaffermando la vocazione della rassegna a promuovere il dialogo tra cultura, territorio e societa' e a offrire strumenti di comprensione delle trasformazioni che stanno ridefinendo il nostro tempo.

La partecipazione e' libera e gratuita.

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(RADIOCOR) 29-08-26 16:33:42 (0309) 5 NNNN