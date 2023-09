Il Sole 24 Ore Radiocor: "Futuro&Giornalismo", la challenge per i 70 anni dell'agenzia -2

La premiazione l'8 novembre nella sede di Borsa Italiana (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 set - I migliori contributi saranno premiati nel corso dell'evento 'Radiocor 70 Anniversario', previsto a Milano in Borsa Italiana il giorno 8 novembre 2023, alla presenza di rappresentanti del mondo del giornalismo e dell' economia. I nominativi degli autori dei contributi selezionati saranno comunicati e pubblicati negli spazi che Il Sole 24 Ore Radiocor dedichera' all'iniziativa, con particolare riguardo a una pagina dedicata all'anniversario. I partecipanti selezionati saranno premiati con una targa e un abbonamento annuale. Inoltre, in caso di lavori particolarmente interessanti, il promotore si riserva di offrire uno stage presso la propria azienda a uno o piu' degli autori selezionati. I temi degli elaborati dovranno riguardare i seguenti temi: notizie d'agenzia e ruolo dell'intelligenza artificiale: quali opportunita' e quali rischi; come cambiera' il lavoro di un'agenzia di stampa con l'uso dell'AI: organizzazione interna, rapporto con i lettori e nuovi strumenti di divulgazione; social network, multimedialita' e informazione finanziaria: quali saranno i nuovi linguaggi e le competenze del giornalista d'agenzia; come cambiera' il ruolo dell'agenzia di stampa tra credibilita' e valore del brand, in un futuro sempre piu' iperconnesso e disintermediato.

Red-

(RADIOCOR) 26-09-23 12:57:49 (0298) 5 NNNN