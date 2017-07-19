Il Sole 24 Ore: presenta 'Santa Margherita Talks - Summer Edition'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 giu - Il Sole 24 Ore presenta una nuova rassegna culturale dedicata al confronto e all'approfondimento sui grandi temi del nostro tempo che avra' luogo nella stagione estiva a Santa Margherita Ligure.

Sabato 20 giugno alle ore 21, in Piazza Caprera, prendera' il via 'Santa Margherita Talks - Summer Edition. Dialoghi su cultura, finanza e attualita'', un ciclo di incontri promosso dal Sole 24 Ore in collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure, Team for Santa e il Gruppo Albergatori di Santa Margherita Ligure e Portofino. La manifestazione vede il patrocinio della Regione Liguria. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di arricchire il calendario culturale estivo della citta' attraverso una serie di appuntamenti dedicati alla riflessione, al confronto e alla divulgazione di qualita', offrendo al pubblico occasioni di dialogo e riflessione attraverso il contributo di autorevoli protagonisti del panorama culturale, scientifico e giornalistico italiano. 'In un'epoca in cui l'opinione pubblica affonda sempre piu' drammaticamente nell'ecosistema tossico dei social, - spiega il Sindaco di Santa Margherita Ligure Guglielmo Caversazio - recuperare le piazze al confronto, al dibattito e alla divulgazione di idee e cultura e' un servizio reso alla tenuta civile del Paese. Piazza Caprera, per storia e per conformazione, e' una delle agora' della nostra Riviera piu' inclini ad assolvere questa missione, ed e' con vero piacere che la mettiamo a disposizione de Il Sole 24 Ore per un nuovo format che regalera' alla citta' tre grandi appuntamenti. Ringrazio Team For Santa e il Gruppo Albergatori per la collaborazione logistica offerta all'organizzazione di questa prima, prestigiosa rassegna di "Santa Margherita Talks'. Con Santa Margherita Talks - Summer Edition l'incontro tra cultura, divulgazione e attualita' offrira' a cittadini e visitatori un programma di appuntamenti pensati per stimolare la partecipazione su temi di grande rilevanza per la societa' contemporanea. La rassegna si articolera' in tre appuntamenti, ognuno dei quali sara' dedicato a un ambito tematico differente, con l'obiettivo di offrire al pubblico punti di vista autorevoli e strumenti di lettura contemporanea. Il primo incontro, in programma il 20 giugno, sara' dedicato ai temi della salute, del benessere e della consapevolezza di se'; il secondo, il 25 luglio, affrontera' i temi della geopolitica con la presentazione del libro di Emanuele Parsi Contro gli imperi. Il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale, moderata dal vicedirettore del Sole 24 Ore Daniele Bellasio; il terzo appuntamento, il 4 settembre, sara' invece dedicato ai linguaggi e alle prospettive dell'arte contemporanea. Ad aprire la manifestazione il 20 giugno saranno i saluti istituzionali di Guglielmo Caversazio, Sindaco di Santa Margherita Ligure. A moderare la serata inaugurale sara' Anna Marino, giornalista de Il Sole 24 Ore - Radiocor.

Protagonista del primo incontro, intitolato 'Vivere l'Estate tra Benessere, Respiro e Consapevolezza', sara' Daniel Lumera, scrittore, docente e biologo naturalista, che dialoghera' con Nicoletta Carbone, giornalista di Radio 24 e conduttrice del programma 'Obiettivo Salute' sull'emittente radiofonica. L'incontro offrira' al pubblico un'occasione di approfondimento sul benessere mentale, la consapevolezza e l'arte di vivere il presente, esplorando i benefici della meditazione e delle pratiche contemplative alla luce delle piu' recenti evidenze delle neuroscienze. La conversazione sara' inoltre arricchita da una dimostrazione di tecniche di respirazione utili a favorire equilibrio, serenita' e qualita' della vita. La partecipazione e' libera e gratuita.

red-

(RADIOCOR) 20-06-26 17:25:36 (0396) 5 NNNN