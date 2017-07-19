Il Sole 24 Ore: Norme & Tributi Plus si rinnova, nuova identita' visiva e piu' specializzazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 giu - Il sistema dei quotidiani verticali del Gruppo Il Sole 24 ORE dedicati a professionisti e pubblica amministrazione si presenta con una nuova veste grafica, una struttura editoriale rinnovata con sei verticali e strumenti evoluti per l'accesso ai contenuti.

Una nuova identita' visiva, un'architettura dei contenuti completamente ripensata e una ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale. Sono queste le principali novita' che caratterizzano il nuovo Norme & Tributi Plus, il sistema dei quotidiani verticali del Gruppo Il Sole 24 ORE dedicati ai professionisti e alla pubblica amministrazione, che debutta in un momento in cui la domanda di informazione specializzata da parte di studi professionali ed enti pubblici passa sempre piu' spesso dal digitale.

L'obiettivo e' offrire un'informazione sempre piu' qualificata, specialistica e orientata alle esigenze operative dei lettori, rafforzando il rapporto con gli utenti storici e ampliando al tempo stesso la platea di professionisti che ogni giorno scelgono i verticali del Gruppo Il Sole 24 ORE come punto di riferimento per il proprio aggiornamento.

Tra gli elementi piu' evidenti del rinnovamento spicca il nuovo logo, pensato per valorizzare l'identita' comune dei 6 quotidiani verticali e, insieme, la specificita' che caratterizza ciascuna testata. La nuova brand identity esprime, quindi, un marchio riconoscibile su tutta l'offerta professionale del Gruppo mantenendo al contempo il posizionamento di ogni singola testata.

Un'altra importante novita' riguarda l'evoluzione dell'offerta editoriale. I verticali passano infatti da cinque a sei: accanto a Fisco, Diritto, Lavoro e Condominio & Immobili, la precedente area Enti Locali & Edilizia viene suddivisa in due nuove testate autonome, Enti Locali & PA ed Edilizia & Territorio, per garantire un livello di approfondimento ancora maggiore su temi di crescente rilevanza per professionisti e amministrazioni.

La nuova homepage di Norme & Tributi Plus, inoltre, rappresenta un ulteriore passo avanti nell'esperienza di navigazione: un ambiente unico che rafforza il legame con il Quotidiano, valorizza i contenuti correlati e offre maggiore visibilita' alle iniziative editoriali e formative del Gruppo, attraverso una nuova interfaccia che permette una lettura piu' chiara. E a sua volta la sezione Norme & Tributi de ilsole24ore.com viene ripensata per offrire ancora piu' immediatezza ai diversi pubblici che navigano il sito. Spazio all'informazione per il cittadino nella nuova area 'Le norme per tutti' e usabilita' sempre piu' chiara e intuitiva per il professionista nel segno della continuita' editoriale tra news e approfondimenti. Il risultato e' un percorso di lettura piu' omogeneo per chi si muove tra le norme del quotidiano online e dei verticali Plus: chi parte da una notizia di attualita' fiscale o amministrativa trova piu' facilmente l'approfondimento tecnico corrispondente, e viceversa.

Sul fronte dell'innovazione tecnologica debutta anche la nuova ricerca integrata con l'intelligenza artificiale. La funzionalita' affianca la ricerca tradizionale e consente di ottenere risultati piu' pertinenti e contestualizzati, con la possibilita' di accedere direttamente alle fonti utilizzate per la formulazione delle risposte. Un'evoluzione pensata per semplificare il lavoro quotidiano dei professionisti e migliorare l'utilizzo dell'ampio patrimonio informativo del Sole 24 Ore.

Il percorso di innovazione proseguira' nei prossimi mesi con l'introduzione di nuovi formati audio e video, sviluppati per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre piu' orientato a modalita' di fruizione flessibili e multicanale.

E' inoltre disponibile la nuova versione dell'app Norme&Tributi Plus per dispositivi iOS e Android, completamente allineata alla nuova identita' grafica e arricchita con l'accesso ai due nuovi verticali Enti Locali & PA ed Edilizia & Territorio.

Il progetto conferma l'impegno del Gruppo Il Sole 24 ORE nel fornire strumenti informativi sempre piu' efficaci, innovativi e vicini alle esigenze di professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni, nel solco di una tradizione editoriale che continua a evolversi per anticipare le sfide del futuro.

Red-

(RADIOCOR) 18-06-26 14:49:49 (0435) 5 NNNN